Seul l’Apple iPhone 17 Pro verrait son prix augmenter, et la raison est convaincante

Apple envisagerait d’augmenter le prix de l’iPhone 17 Pro, alors que les autres modèles resteraient inchangés. Cette hausse tarifaire s’expliquerait par des nouveautés et améliorations spécifiques apportées à ce modèle haut de gamme.

L’approche de la présentation officielle des nouveaux iPhone 17 par Apple, attendue dans quelques jours, s’accompagne comme toujours d’une myriade de spéculations. Si la question d’une hausse des tarifs était sur toutes les lèvres, un récent rapport émanant du cabinet d’analystes JP Morgan, relayé par le site 9to5Mac, vient modérer les craintes des consommateurs : selon leurs informations, seule la version iPhone 17 Pro connaîtrait effectivement une augmentation, et celle-ci ne concernerait pas toute la gamme.

Nouveaux standards de stockage

La raison de ce réajustement ? À en croire ces fuites, le modèle Pro verrait sa capacité minimale passer à 256 Go, faisant disparaître l’option classique à 128 Go. Résultat : un ticket d’entrée augmenté de 100 dollars – mais pour un espace doublé. Ce choix s’inscrit dans une tendance déjà amorcée sur l’iPhone 15 Pro Max, et que plusieurs concurrents comme Samsung ou Google ont, eux aussi, adoptée récemment. Force est de constater que les smartphones premium abandonnent progressivement le stockage réduit, devenu presque obsolète face aux usages actuels.

L’alternative abordable reste d’actualité

Certes, devoir débourser davantage n’enchante personne ; mais au moins, cette hausse se traduit ici par une amélioration tangible plutôt qu’une simple inflation déguisée. Ceux qui ne souhaitent pas passer à la caisse pour une version Pro peuvent toutefois se rassurer : selon le même rapport, le prix de l’iPhone 17 standard resterait fixé à 799 dollars. En clair, les utilisateurs à la recherche d’un modèle moins onéreux conserveraient une option solide, surtout alors que plusieurs fonctionnalités jusque-là réservées aux versions haut de gamme migrent vers ces modèles plus accessibles.

Lancement imminent et incertitudes persistantes

Difficile malgré tout d’écarter toute incertitude avant l’annonce officielle d’Apple. Si ces informations se confirment lors du prochain événement dédié à l’iPhone 17, prévu la semaine prochaine, elles pourraient apaiser nombre d’inquiétudes parmi les fidèles de la marque. D’ici là, impossible de s’avancer davantage : entre rumeurs persistantes et changements de dernière minute dont seul Apple a le secret, il faudra attendre encore quelques jours pour découvrir tous les détails autour des nouveaux modèles — et leur positionnement tarifaire définitif.