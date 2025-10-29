Le Galaxy Z Fold 8 de Samsung promet enfin un écran pliable sans pli apparent

Le prochain Galaxy Z Fold 8 de Samsung pourrait marquer un tournant pour les smartphones pliables, en s’attaquant enfin au problème persistant du pli visible sur l’écran, grâce à une nouvelle approche technologique prometteuse.

Tl;dr Samsung prépare un Galaxy Z Fold 8 sans pli visible.

Retour du S Pen et batterie améliorée attendus.

Apple pourrait bousculer le marché avec son iPhone Fold.

Vers une nouvelle ère du smartphone pliable ?

Alors que le marché des téléphones à écran pliant s’intensifie, Samsung semble prêt à affiner sa position de leader. Selon le média coréen DealSite, la prochaine version de son smartphone emblématique, le Galaxy Z Fold 8, s’apprêterait à corriger l’un des défauts les plus persistants du format : la fameuse marque de pli qui traverse l’écran principal. Les générations précédentes avaient bien réduit sa visibilité, mais sans jamais parvenir à l’effacer totalement.

Innovation technologique et retour attendu du S Pen

D’après les informations relayées, la marque sud-coréenne miserait cette fois sur une technologie de « laser drilling » pour diminuer drastiquement cette fameuse pliure. Parallèlement, plusieurs sources anticipent aussi le retour du fameux S Pen, absent de la génération actuelle afin d’alléger et d’affiner l’appareil. Ce choix avait frustré certains utilisateurs fidèles ; il semblerait donc que Samsung ait entendu leurs attentes.

Autre avancée notable : la capacité de la batterie grimperait à 5 000 mAh, contre les 4 400 mAh de l’actuel Z Fold 7. Une amélioration qui permettrait enfin à l’appareil de rivaliser, voire dépasser certains concurrents sur ce terrain critique — rappelons que lors des derniers tests, le Pixel 10 Pro Fold surclassait Samsung d’1h30 en autonomie.

L’ombre d’Apple plane sur la concurrence

Derrière ces évolutions se cache probablement une raison majeure : la rumeur insistante autour d’un futur smartphone pliant signé Apple. Baptisé par anticipation « iPhone Fold », cet appareil pourrait être dévoilé dès 2026, au moment même où Samsung lancerait son nouveau modèle phare. Plusieurs analystes avancent que certaines des innovations prévues chez Samsung sont motivées par cette menace imminente. À noter, d’ailleurs, qu’Apple aurait longtemps retardé son entrée sur ce marché afin d’assurer un écran parfaitement sans pli – un défi technique majeur que Samsung chercherait justement à relever grâce au laser.

Une liste rapide synthétise les principaux atouts attendus pour ces modèles :

Pliure quasi invisible

Batterie renforcée jusqu’à 5 000 mAh

S Pen réintégré (chez Samsung)

Le marché prêt au bouleversement ?

Jusqu’ici, la lutte se jouait entre géants comme Google, OnePlus ou encore Samsung. Mais l’arrivée potentielle d’Apple, combinée aux réponses offensives du leader sud-coréen, laisse présager une accélération des innovations dans l’univers du téléphone pliant. Si chaque constructeur parvient à tenir ses promesses technologiques — et commerciales — il y a fort à parier que ces appareils deviendront bientôt incontournables dans nos poches… ou nos discussions technophiles.

