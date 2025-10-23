IKEA lance un mini-lit pour smartphone, pensé pour vous aider à décrocher en douceur

IKEA lance un accessoire insolite : un petit lit spécialement conçu pour les smartphones. Cette nouveauté vise à encourager les utilisateurs à déconnecter plus facilement en offrant à leur téléphone un espace dédié pour la nuit.

Tl;dr Le « Phone Sleep Challenge » d’IKEA vise à réduire le doomscrolling.

Un lit miniature pour smartphone rend la démarche ludique.

L’initiative est testée aux Émirats arabes unis uniquement.

Le défi insolite d’IKEA contre le doomscrolling

L’image prête à sourire : déposer son téléphone dans un minuscule lit chaque soir, comme s’il fallait aussi lui garantir une bonne nuit. Pourtant, c’est exactement la solution imaginée par IKEA pour inciter ses clients à décrocher de leur écran avant de dormir. Une idée surprenante, mais qui trouve un écho auprès de celles et ceux lassés de ces interminables sessions de doomscrolling, si néfastes à la qualité du sommeil.

Les nuits dérobées par l’attrait du smartphone ne sont plus à démontrer. Le rituel est familier : déposer son téléphone sur la table de nuit avec conviction, puis finalement le reprendre sous prétexte d’un dernier coup d’œil, pour finir englouti dans le flot d’informations et de notifications. Qui n’a jamais glissé d’un simple « dix minutes » vers une heure entière perdue ?

Un gadget aussi ludique qu’utile

Pour casser ce cercle vicieux, IKEA a lancé aux Émirats arabes unis le 7-Day Phone Sleep Challenge. Le principe ? Glisser son smartphone dans un lit miniature conçu par la marque et équipé d’une puce NFC. L’application dédiée suit alors combien de temps l’appareil — et donc, idéalement, son propriétaire — passe loin des écrans durant la nuit. Si le défi est relevé pendant sept nuits consécutives avec au moins sept heures de « sommeil » pour le téléphone, une récompense attend les participants : un bon d’achat d’environ 27 dollars.

L’idée amuse autant qu’elle séduit : transformer une contrainte en jeu, rendre visible et presque tangible l’effort fourni pour améliorer ses habitudes numériques. Et il faut bien reconnaître que placer son appareil dans un accessoire aussi mignon rend la démarche nettement plus attrayante.

D’autres outils pour déconnecter

Bien que réservé aux résidents des Émirats arabes unis pour l’instant, rien n’empêche chacun de se lancer son propre défi maison. Certains accessoires technologiques offrent déjà des alternatives crédibles. Parmi eux, le Brick Phone Distraction Blocker, cité comme solution radicale : ce dispositif permet de bloquer l’accès à certaines applications pendant des plages horaires déterminées via une application gratuite et personnalisable.

Pour celles et ceux qui souhaitent s’inventer leurs propres règles ou relever leur propre pari — pourquoi pas en se promettant une petite récompense ? — ces outils rappellent qu’il existe des moyens concrets pour se réapproprier ses soirées et retrouver enfin un sommeil réparateur.

Vers une nouvelle hygiène numérique ?

À travers cette initiative inattendue, IKEA pose sans doute les premiers jalons d’une réflexion plus large sur notre rapport aux écrans. Un mini-lit rigolo suffira-t-il à bousculer nos habitudes ? Rien n’est moins sûr… mais l’essentiel est peut-être là : susciter le déclic qui nous aidera à reprendre la main sur notre temps — et nos nuits.