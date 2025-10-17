Samsung aurait décidé d’abandonner le Galaxy S26 Edge après les ventes décevantes du S25 Edge

Face à des ventes jugées insuffisantes pour le Galaxy S25 Edge, Samsung aurait finalement décidé d’abandonner la sortie du modèle Galaxy S26 Edge, selon plusieurs sources proches du dossier. Ce revirement interroge sur la stratégie future du constructeur.

Tl;dr Faibles ventes du Galaxy S25 Edge constatées.

constatées. Samsung annule le développement du Galaxy S26 Edge.

Design ultra-fin, mais trop de compromis techniques.

Le pari risqué de l’ultra-fin

L’industrie des smartphones pousse sans cesse les limites de la finesse, et Samsung s’est récemment lancé dans cette course avec le lancement en mai 2025 du Galaxy S25 Edge. Présenté comme une prouesse d’ingénierie, ce modèle n’a pourtant pas rencontré le succès escompté. Malgré un design de seulement 5,88 mm d’épaisseur, les concessions techniques semblent avoir pesé lourd dans la balance pour les consommateurs.

Bilan commercial décevant pour Samsung

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon le média sud-coréen Newspim, à peine 1,31 million d’unités du S25 Edge auraient trouvé preneur à la fin août, loin derrière les autres modèles de la gamme. À titre de comparaison, le Galaxy S25, le S25 Plus et l’Ultra culminaient respectivement à 8,28, 5,05 et même 12,18 millions d’exemplaires vendus sur la même période. Face à cette performance en demi-teinte, plusieurs sources confirment aujourd’hui que la marque aurait décidé de stopper la production du S25 Edge et d’annuler purement et simplement son successeur, le Galaxy S26 Edge.

Une indiscrétion relayée par le leaker Ice Universe sur X (ex-Twitter), appuie cette information, affirmant sans détour : « Galaxy S26 Edge is definitely gone, 100% correct ».

Compromis techniques : le revers de la médaille

Pourquoi un tel désintérêt ? Le design ultra-fin du S25 Edge cachait en réalité plusieurs renoncements. Son autonomie était limitée par une batterie de seulement 3 900 mAh, contre 4 900 à 5 000 mAh pour ses grands frères. Difficile aussi de justifier un prix de lancement élevé : 1 099 dollars, bien au-dessus des versions standards et même du modèle Plus. De plus, alors que la concurrence propose souvent des modules photo avancés, ce modèle ne proposait ni téléobjectif ni zoom optique – un choix qui a pu déconcerter certains passionnés de photographie mobile.

En résumé, voici ce qui a pu freiner l’adoption :

Batterie réduite donc autonomie en retrait

Prix nettement supérieur à la concurrence interne

Offre photo moins complète que les autres modèles

Quel avenir pour les modèles ultra-fins ?

Si cette tentative n’a pas trouvé son public, reste à voir si Samsung saura affiner ses futurs smartphones sans sacrifier l’essentiel. L’épisode rappelle que, dans la technologie comme ailleurs, la recherche de l’extrême comporte toujours sa part de risque.