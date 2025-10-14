Galaxy Z Tri-Fold : le pliable haut de gamme de Samsung s’invite à l’international

Le Samsung Galaxy Z Tri-Fold, longtemps attendu par les amateurs de technologies pliables, pourrait finalement bénéficier d’un lancement plus étendu que prévu. Plusieurs indices récents laissent entrevoir une commercialisation à grande échelle de ce smartphone innovant.

Tl;dr Le Samsung Galaxy Z Tri-Fold pourrait être lancé mondialement, notamment au Moyen-Orient et aux États-Unis.

Il se distingue par un écran à double pliure, un panneau principal de 10 pouces et un écran externe de 6,5 pouces, avec des caractéristiques haut de gamme.

Son prix élevé le destine à une niche d’utilisateurs, tandis que la disponibilité exacte reste incertaine avant la présentation officielle.

Une sortie mondiale qui se précise pour le Galaxy Z Tri-Fold

Le mystère planait encore récemment sur la commercialisation du très attendu Samsung Galaxy Z Tri-Fold. Certains bruits de couloir laissaient entendre que ce nouveau smartphone pliable à triple charnière serait réservé aux marchés chinois et sud-coréen. Pourtant, un vent d’optimisme souffle aujourd’hui : selon des sources relayées par SamMobile, l’appareil pourrait finalement s’inviter sur d’autres continents, notamment au Moyen-Orient avec les Émirats arabes unis, et peut-être même aux États-Unis.

Un design inédit pour un public averti

Ce qui distingue avant tout ce Galaxy Z Tri-Fold, c’est évidemment son concept d’écran à double pliure. D’après les informations récoltées, il disposerait de deux charnières se repliant vers l’intérieur, reprenant l’esprit de la gamme Galaxy Z Fold. Le panneau principal atteindrait une diagonale avoisinant les 10 pouces tandis qu’un second écran externe, estimé autour de 6,5 pouces, offrirait un confort d’utilisation classique lorsque le téléphone est replié.

Sous le capot, on attend une configuration musclée : processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, épaulé par 12 ou 16 Go de RAM et au minimum 256 Go d’espace de stockage. Quant aux charnières, elles pourraient reprendre la finesse et la robustesse inaugurées sur le récent Z Fold 7, référence en matière de smartphones pliables selon plusieurs observateurs. En revanche, côté recharge rapide, on reste sur notre faim : des documents filtrés en provenance de Chine évoquent une puissance limitée à seulement 25W.

Tarif élitiste et interrogations sur la disponibilité

Mais un tel concentré d’innovation a un prix — probablement conséquent. Même sans indication officielle pour l’instant, il semble illusoire d’espérer une tarification accessible au grand public. L’exemple du Z Fold 7, déjà positionné dans le haut du panier tarifaire, laisse entrevoir un appareil élitiste destiné à une niche d’utilisateurs passionnés par l’innovation.

À ce stade, difficile encore de prédire combien de pays seront concernés par ce lancement. Si le constructeur semble séduit par les capacités de son nouveau produit et prêt à élargir sa distribution, l’incertitude demeure quant à l’ampleur réelle de la sortie.

Bientôt le verdict officiel ?

Le rideau ne devrait cependant pas tarder à se lever : la présentation officielle du Galaxy Z Tri-Fold est annoncée pour cette année. Reste à savoir si cette nouvelle étoile du marché pliable brillera aussi fort que promis — et surtout jusqu’où ses reflets s’étendront sur la carte mondiale.