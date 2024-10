Un expert du sommeil dévoile sa routine du coucher en trois étapes simples mais efficaces

Une experte du sommeil dévoile sa routine de coucher simple, mais efficace en trois étapes.

Tl;dr Olivia Arezello, experte en sommeil, partage ses astuces pour un meilleur sommeil.

Sa routine du coucher comprend la réduction de la lumière, une douche et 30 minutes sans technologie.

Un bon matelas est essentiel pour un sommeil profond et réparateur.

Les conseils d’une experte pour un sommeil de qualité

Olivia Arezello, experte en sommeil de renom et auteure, met à profit ses 15 années d’expérience pour partager sur Instagram des conseils simples et pratiques pour améliorer la qualité du sommeil. Parmi ceux-ci, une routine du coucher en trois étapes qu’elle recommande vivement.

1. Réduire la lumière une heure avant le coucher

La première étape, incontournable selon Arezello, consiste à réduire la lumière une heure avant le coucher. La lumière est le facteur principal qui contrôle notre rythme circadien, régulant nos cycles de sommeil et d’éveil. Elle affecte également nos niveaux de mélatonine, l’hormone responsable de notre sensation de somnolence. Pour cela, Arezello suggère de :

Diminuer l’éclairage ambiant

Éteindre les télévisions

Ne pas utiliser d’ordinateurs portables

Ne pas utiliser de téléphones

2. Prendre une douche

La seconde étape consiste à prendre une douche. En effet, lorsque nous sommes prêts à dormir, notre température corporelle centrale baisse, ce qui déclenche la production de mélatonine. “Passer d’une douche ou d’un bain chaud à une salle de bains ou une chambre plus fraîche abaissera votre température corporelle centrale”, explique Arezello. Pour maximiser les effets bénéfiques de votre douche pré-coucher, Arezello conseille de la prendre environ 60 minutes avant d’aller dormir.

3. Passer 30 minutes sans technologie

La dernière étape recommandée par Arezello est de passer 30 minutes sans technologie avant de dormir. Elle suggère la lecture comme une excellente manière de se préparer au sommeil. De même, elle conseille la méditation et l’écoute de musique douce pour aider notre cerveau à passer d’ondes alpha et bêta très actives à des ondes thêta plus lentes.

Un bon matelas pour un sommeil profond

En complément de ces trois étapes, Arezello souligne l’importance d’un bon matelas pour assurer un sommeil profond. “Avoir un matelas de qualité est un impératif absolu pour assurer l’alignement de votre colonne vertébrale et de votre cou et pour réduire les points de pression”, selon Arezello. Alors, si vous vous réveillez avec des douleurs et des courbatures, il est peut-être temps d’investir dans un nouveau matelas.

Les erreurs à éviter

Pour une bonne nuit de sommeil, certaines habitudes sont à éviter, comme ne pas préparer sa chambre pour le sommeil, s’endormir sur le canapé avant d’aller au lit et ne pas prendre le temps de réfléchir à sa journée avant de se coucher.