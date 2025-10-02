Dyson dévoile un purificateur ultra-silencieux, idéal pour des nuits paisibles

Dyson dévoile un nouveau purificateur d’air, conçu pour fonctionner de manière ultra-silencieuse. Ce modèle discret se destine particulièrement à une utilisation nocturne, offrant un air purifié sans perturber le sommeil grâce à son fonctionnement quasiment inaudible.

Tl;dr Nouveau purificateur compact et ultra-silencieux de Dyson .

. Élimine 99,97 % des particules jusqu’à 0,3 micron.

Format réduit, performance et autonomie du filtre accrues.

Un souffle d’innovation signé Dyson

Lorsque l’on pense aux aspirateurs haut de gamme, la marque Dyson s’impose naturellement. Mais depuis plusieurs années, le fabricant britannique investit aussi le marché des purificateurs d’air, où il entend bien imposer sa marque de fabrique : l’alliance de la performance et du design. Son dernier-né, le HushJet Purifier Compact, traduit précisément cette ambition.

Nouveau cap sur le silence et la compacité

Plus qu’un simple appareil, ce purificateur se distingue par ses dimensions réduites — environ celles d’une petite table de chevet (45 x 23 x 23 cm pour 3,5 kg). Destiné aux espaces restreints ou à la chambre à coucher, il offre une purification efficace dans des pièces jusqu’à 21 m². Point fort : son fonctionnement en mode « Sleep » plafonne à seulement 24 dB. Un atout que met en avant James Dyson : « Nous avons trouvé le moyen d’adoucir le flux d’air pour minimiser les turbulences et réduire le bruit aérodynamique ». Résultat, un appareil qui sait se faire oublier, autant en pleine nuit qu’en journée lorsque l’on télétravaille.

Technologie revisitée pour une efficacité accrue

La vraie nouveauté réside toutefois dans l’abandon de la célèbre technologie Air Multiplier au profit d’une « buse HushJet sculpturale », conçue pour amplifier et concentrer le flux d’air. Le principe ? Utiliser une projection plus puissante en entraînant l’air ambiant autour du jet principal, à la façon d’un embout de sèche-cheveux. Selon Dyson, cette innovation permet au HushJet de capturer 99,97 % des particules dès 0,3 micron : pollens, poussières ou poils d’animaux ne résistent pas.

Pour les personnes allergiques ou soucieuses de leur environnement intérieur, cela signifie moins de symptômes gênants comme éternuements ou yeux irrités — que ce soit pendant le sommeil ou lors de longues sessions devant l’ordinateur.

Prix attractif et promesses à vérifier

Commercialisé directement par Dyson Inc., ce modèle est proposé à 349 dollars, nettement moins cher que certains appareils précédents comme le Purifier Cool PC1 (TP11). Deux coloris sont disponibles : blanc/argent ou noir/bleu canard. Parmi les arguments avancés : un filtre annoncé cinq fois plus durable que ceux des générations antérieures.

Reste à voir si ce HushJet tiendra toutes ses promesses au quotidien. La rédaction testera prochainement cet appareil afin de juger sur pièce son efficacité réelle et son intégration parmi les meilleurs purificateurs du marché.