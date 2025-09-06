Dyson dévoile trois nouveaux appareils inédits, dont une réinvention d’un produit emblématique

Dyson vient de dévoiler trois nouveaux appareils qui rejoignent immédiatement sa gamme de produits. Parmi ces innovations, une version revisitée d’un modèle déjà plébiscité par le public fait son apparition aux côtés de deux autres nouveautés.

Tl;dr Lancement immédiat de trois nouveaux produits Dyson au RU et Australie.

Nouveaux aspirateurs sans fil plus puissants et innovants.

Certains accessoires disponibles uniquement en 2025.

Une annonce majeure, des sorties immédiates

À peine quelques heures après son événement baptisé « Unveiled », Dyson frappe fort : trois nouveaux produits sont désormais accessibles en Royaume-Uni et en Australie. Cette démarche rapide s’inscrit dans la foulée d’une présentation remarquée à l’IFA 2025, où la marque a levé le voile sur pas moins de onze innovations, promettant une année 2026 riche en nouveautés. Pourtant, certains appareils — dont deux modèles d’aspirateurs sans fil et un ventilateur sans pales — n’attendront pas pour débarquer dans les foyers.

Nouveaux aspirateurs : puissance et praticité repensées

Parmi ces lancements, difficile de passer à côté du nouvel aspirateur phare : le V16 Piston Animal. Disponible dès maintenant à partir de 1 349 dollars australiens (ou 749,99 livres sterling), ce modèle vise le nettoyage intégral du domicile grâce à son moteur ultra-rapide de 900W, sa brosse conique anti-emmêlement et un bac à poussière compacteur. L’innovation ne s’arrête pas là : il adapte automatiquement sa puissance selon le type de sol détecté. Les utilisateurs noteront aussi la possibilité d’aspirer des cheveux longs sans craindre les blocages – une avancée saluée lors des démonstrations australiennes.

Mais ce n’est pas tout. Le nouveau V8 Cyclone, évolution directe du best-seller lancé en 2016, propose désormais 30 % de puissance d’aspiration supplémentaire et jusqu’à 60 minutes d’autonomie. On retient également trois modes de nettoyage inédits et un bouton d’alimentation sans gâchette, simplifiant nettement la prise en main. Pour ceux qui hésitent encore à remplacer leur ancien appareil, bonne nouvelle : les anciens accessoires restent compatibles avec cette version revisitée.

Sens du détail et innovations attendues

Quelques points retiennent particulièrement l’attention des premiers testeurs. La maniabilité a été améliorée, notamment grâce à un système de détachement rapide des accessoires sur le V16, évitant de se pencher inutilement. Côté esthétique, les nouvelles finitions – noir cuivré ou noir relevé de touches rouges et olive – tranchent avec l’identité habituelle de Dyson, apportant une note contemporaine appréciée.

Cependant, tout n’est pas encore parfait : pour l’instant, aucun socle auto-vidant compatible n’est proposé avec ces modèles. Il faudra patienter jusqu’à l’année prochaine pour voir arriver ces accessoires complémentaires tant attendus. Une petite frustration pour certains adeptes du tout dernier cri technologique.

Où trouver ces nouveautés Dyson ?

Pour l’heure, seuls les marchés britannique et australien profitent en exclusivité de ces nouveautés sur le site officiel de la marque. Les tarifs français ainsi que leur date d’arrivée dans l’Hexagone demeurent inconnus, patience.