Dyson officialise son nouveau sèche-cheveux, le Supersonic r

En détectant chaque pièce jointe grâce à la technologie RFID, il ajuste automatiquement ses réglages.

Tl;dr Dyson présente le nouveau sèche-cheveux “Supersonic r”.

Son poids de 325g et sa forme de tube le différencient de l’ancien modèle.

Les éléments chauffants ont été réinventés pour une utilisation plus précise.

Le sèche-cheveux a un prix de 570$ et est destiné aux professionnels.

Le nouvel outil révolutionnaire de Dyson : le Supersonic r

Innovant dans le domaine de la technologie, Dyson surprend une fois de plus. Pullulant de nouveautés, le nouveau modèle de sèche-cheveux dévoilé lors de la Fashion Week de New York brille par sa singularité.

Un design novateur

Le “Supersonic r”, surnommé ainsi par rapport à sa forme tubulaire similaire à la lettre “r”, est bien plus léger que son prédécesseur avec un poids de seulement 325g. Ce progrès est rendu possible grâce aux éléments chauffants réinventés, permettant une réduction significative de la taille et du poids.

Une technologie de pointe

Équiper le Supersonic r d’éléments chauffants miniaturisés offre une répartition homogène de la chaleur. De plus, les boutons permettant de choisir entre trois réglages d’air précis et quatre modes de chaleur sont aisément accessibles. Ils garantissent une protection contre les dommages thermiques que peut subir votre chevelure.

Une expérience personnalisée

Grâce à ses accessoires magnétiques, ce sèche-cheveux offre une expérience sur mesure. En effet, il ajuste automatiquement le débit d’air et la température en fonction de l’accessoire utilisé. À noter que chacun de ces accessoires peut conserver vos réglages personnalisés pour une utilisation future.