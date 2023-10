Dyson corrige le principal défaut de son Airwrap avec ce nouvel accessoire. Certains types de cheveux devraient apprécier.

Le principal concurrent du Dyson Airwrap est le Shark FlexStyle. Pour celles et ceux qui ont des cheveux bouclés ou ondulés, ce dernier propose quelque chose qui manque cruellement au premier : un diffuseur. Ou tout du moins, qui manquait au premier. En effet, Dyson semble enfin avoir écouté ces derniers et propose deux nouveaux accessoires à son catalogue : un diffuseur et une grande brosse ronde à volume.

Et si vous n’avez pas encore de Dyson Airwrap, sachez que ces deux accessoires sont intégrés dans le pack Dyson Airwrap Complete Long Diffuse, ainsi que d’autres, dont l’embout de séchage Coanda, pour le même tarif que le Airwrap standard. Pour celles et ceux qui ont déjà un Airwrap, sachez que le diffuseur et la grande brosse volumineuse seront disponibles à l’achat individuellement dès le mois prochain pour 39,99 $ chacun, selon un porte-parole de Dyson.

Si vous souhaitez connaître les différences entre le Complete original et le Complete Long Diffuse, sachez que vous n’aurez pas le fer à friser de 4 cm (uniquement celui de 3 cm), la brosse lissante ni la plus petite brosse ronde volumineuse, chacun de ces accessoires pouvant être achetés séparément pour 39,99 $.

Certains types de cheveux devraient apprécier

Bien que la grande brosse volumineuse ne soit pas aussi révolutionnaire que le diffuseur, c’est un ajout bienvenu au catalogue qui n’avait pas de brosse ronde de cette taille, parfait pour réaliser de grands volumes.

Le Dyson Airwrap peut déjà facilement, et à juste titre, donner l’impression d’avoir bien trop d’accessoires pour une seule personne. Mais avec cet Airwrap pour un type de cheveux spécifique avec cinq accessoires uniques, ce sentiment n’en est que renforcé. Un achat de luxe que ce Dyson Airwrap, certes, mais peut-être désormais un peu moins si vos cheveux s’y retrouvent.