Google dévoile un aperçu d’un nouvel écran intelligent équipé de Gemini

Google a levé le voile sur un futur écran connecté intégrant Gemini, sa dernière technologie d’intelligence artificielle. Les premières informations évoquent une interface enrichie et des fonctionnalités inédites, mais peu de détails officiels ont pour l’instant filtré.

Un renouveau attendu pour les écrans connectés Google

Il faut remonter à 2021 pour retrouver le dernier écran intelligent signé Google, le Nest Hub 2e génération. Depuis, une forme d’incertitude planait sur l’avenir de ces appareils dans la stratégie du géant américain. Pourtant, lors d’une récente interview accordée au podcast The Vergecast, le responsable produit de Google Home, Anish Kattukaran, a laissé entrevoir une lueur d’espoir : « nous sommes clairement engagés sur les smart displays », tout en précisant qu’il n’y avait rien à annoncer pour l’instant. L’annonce laisse supposer que des nouveautés pourraient prochainement voir le jour.

L’ombre de Gemini plane sur la maison connectée

Derrière cette volonté renouvelée se profile un tournant technologique majeur : l’intégration de Gemini, la nouvelle IA maison de Google. À compter du mois d’août, cette intelligence artificielle viendra remplacer l’actuel Google Assistant sur les appareils domestiques. Selon Anish Kattukaran, cette évolution s’explique par la polyvalence des écrans connectés : « microphone pour capter la voix, haut-parleur pour restituer le son, écran tactile pour enrichir l’interaction… c’est selon moi le facteur de forme ultime pour offrir une expérience domestique aboutie avec Gemini. »

L’arrivée de Gemini promet des commandes plus naturelles et une intégration poussée avec les autres produits Nest – imaginez un affichage contextuel ou des réponses plus personnalisées lorsqu’une sonnette vidéo est activée. Parallèlement, l’application Google Home évolue aussi, notamment via une mise à jour de son éditeur d’automatisation, sur iOS comme Android.

Amazon et la course à l’innovation

Reste que sur ce terrain du foyer connecté, la concurrence n’est jamais loin. Dernièrement, Amazon a dévoilé ses nouveaux modèles Echo Show 9 et Echo Show 11 : écrans intelligents, son spatial et assistant Alexa+, la firme américaine compte bien conserver son avance technologique.

Voici quelques aspects qui illustrent la rivalité croissante :

Lancement régulier de nouveaux modèles chez Amazon.

Mise en avant d’innovations vocales et visuelles.

Diversification rapide des usages connectés dans chaque foyer.

L’attente grandit chez les utilisateurs Google

Même si aucune date précise n’a filtré quant à une éventuelle annonce côté matériel chez Google Home, les amateurs de domotique surveillent attentivement les prochains mouvements du géant californien. En attendant, les attentes restent vives quant aux fonctionnalités ou formats que pourrait adopter ce futur écran connecté estampillé Google. Les mois à venir s’annoncent déterminants face à un marché qui ne cesse de se réinventer.