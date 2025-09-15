L’application Google Home s’enrichit d’une mise à jour majeure pour des automatisations encore plus intelligentes

L’application Google Home bénéficie d’une importante mise à jour, enrichissant ses fonctionnalités d’automatisation. Cette amélioration promet de rendre la gestion des appareils connectés plus intelligente et intuitive pour les utilisateurs, renforçant ainsi l’expérience domotique au quotidien.

Tl;dr Google Home offre des automatisations plus avancées.

Nouvelles conditions et actions personnalisables disponibles.

Gemini remplacera Google Assistant dès octobre.

Une évolution majeure pour les utilisateurs de la maison connectée

L’univers de la maison intelligente s’enrichit d’un nouveau chapitre. Google vient d’annoncer une refonte significative de l’éditeur d’automatisation sur son application Google Home, disponible à la fois sur iOS et Android. Cette mise à jour vise à dépasser les limites des anciennes routines, trop rigides, pour offrir une expérience nettement plus flexible aux adeptes de la domotique.

Des possibilités d’automatisation décuplées

Jusqu’à présent, les scénarios proposés par Google Home restaient plutôt restreints : leur fonctionnement se limitait souvent à quelques déclencheurs simples, sans vraie finesse dans la gestion des conditions. La nouvelle version apporte une réelle avancée en introduisant davantage de paramètres personnalisables. Les utilisateurs peuvent désormais configurer plusieurs conditions pour chaque automatisation, tout en ayant la possibilité de créer des routines ponctuelles — une demande fréquente, qui évite les répétitions inutiles. Par exemple, il devient envisageable de verrouiller automatiquement la porte lorsqu’une caméra détecte un visage inconnu… mais uniquement si personne n’est à la maison pendant les heures ouvrées d’un jour de semaine.

Voici, en synthèse, ce que permet cette mise à jour :

Ajout de multiples « starters », conditions et actions pour des automatisations précises.

Mise en place d’événements uniques non récurrents.

Compatibilité avec davantage d’appareils connectés (dans certaines limites).

Mise à jour progressive et fonctionnalités attendues

Pour profiter de ce nouvel éditeur, rien de bien sorcier : ouvrez simplement l’application Google Home, appuyez sur « Créer + », puis choisissez « Nouvelle automatisation ». Nommez votre scénario, sélectionnez les déclencheurs et conditions souhaités avant de sauvegarder. Cependant, tout n’est pas encore disponible : le contrôle du thermostat ou l’activation/désactivation des caméras sont encore absents, tandis que certaines actions issues des « routines personnelles » nécessitent toujours l’ancien éditeur ou le script dédié.

Bouleversements à venir : Gemini s’invite dans Google Home

Mais ce n’est pas tout : dès le 1er octobre, Gemini, nouveau système conversationnel maison de Google, viendra remplacer Google Assistant sur les enceintes connectées et écrans intelligents du groupe. Une évolution qui suscite déjà interrogations et attentes autour des différences entre offres gratuites et abonnements payants — un sujet qui ne manquera pas d’alimenter les discussions parmi les utilisateurs aguerris comme novices.

Difficile encore de mesurer l’ampleur concrète de ces transformations sur notre quotidien connecté ; néanmoins, ces annonces témoignent clairement du tournant opéré par Google dans sa stratégie domotique.