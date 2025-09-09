La version gratuite de Gemini limite désormais les utilisateurs à cinq requêtes

Les utilisateurs de Google Gemini doivent désormais apprendre à optimiser leurs prompts ou basculer vers le payant.

Tl;dr Google impose désormais des quotas précis sur Gemini.

L’offre gratuite reste très limitée, tandis que les abonnements Pro et Ultra ciblent les usages plus intensifs avec des volumes bien plus élevés.

Les utilisateurs doivent apprendre à rationner leurs requêtes ou basculer vers une formule payante selon leur profil.

Des quotas enfin clarifiés pour l’utilisation de Gemini

Depuis peu, Google lève le voile sur la gestion des quotas de son intelligence artificielle Gemini. Après avoir récemment détaillé l’empreinte énergétique d’une simple requête, le géant du numérique apporte cette fois une transparence attendue quant au nombre de prompts que chaque utilisateur peut soumettre quotidiennement. Si auparavant la mention « accès limité » prêtait à confusion, les modalités sont désormais explicites : chaque interaction – même un simple « Bonjour » – est comptabilisée.

Un accès gratuit très encadré

Concrètement, les utilisateurs qui se contentent de la version gratuite disposent désormais d’un plafond fixé à cinq prompts, cinq analyses « Deep Research » et cent images générées par jour. Autant dire que ce quota se révèle vite restrictif, même pour un usage ponctuel. Face à ces limites, certains n’hésitent plus à panacher différents chatbots ou à optimiser leurs demandes via des questions multiples dans une seule requête. Cette stratégie permet d’éviter d’atteindre trop rapidement le seuil quotidien et, surtout, de repousser le moment où il faudrait souscrire à une offre payante.

Des formules payantes taillées pour les besoins spécifiques

Pour ceux dont l’activité s’intensifie, deux abonnements sont proposés : la formule Pro (19,99 dollars par mois), offrant jusqu’à 100 prompts quotidiens et 1 000 images générées ainsi qu’un espace de stockage conséquent (2 To), et l’offre Ultra (249,99 dollars par mois) destinée aux utilisateurs exigeants avec 500 interactions par jour, accès complet à Veo 3 et une capacité de stockage impressionnante (30 To). Cependant, la marche tarifaire entre ces deux forfaits est notable et ne se justifie que pour des usages très spécifiques.

À noter que Gemini 2.5 Pro se distingue aussi grâce à sa fenêtre de contexte capable d’englober jusqu’à un million de tokens : un atout de taille pour la synthèse de longs documents ou le suivi de projets complexes. À titre comparatif, ChatGPT-5 plafonne actuellement à 256.000 tokens maximum pour tous ses abonnements.

Adopter la bonne méthode selon son profil d’utilisateur

Rationner ses requêtes devient donc essentiel dès lors que l’on reste sur le forfait gratuit. Voici quelques pistes pour maximiser votre expérience sans dépenser davantage :

Batcher les questions : regrouper plusieurs demandes dans une même requête.

regrouper plusieurs demandes dans une même requête. Miser sur des instructions longues : combiner plusieurs besoins en un prompt unique.

combiner plusieurs besoins en un prompt unique. Sélectionner l’abonnement adapté : selon votre volume et fréquence d’utilisation.

In fine, si seuls quelques essais ou créations d’images vous intéressent, la gratuité suffira. En revanche, rédacteurs réguliers ou créatifs intensifs devront rapidement envisager le passage au payant sous peine d’être bloqués au quotidien. Une évolution qui oblige chacun à repenser sa manière d’interagir avec l’intelligence artificielle proposée par Google.