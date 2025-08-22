Google Home adopte Gemini : tout ce qu’il faut savoir sur la relève de Google Assistant

Après une attente prolongée, l’intelligence artificielle Gemini prend désormais la place de Google Assistant sur les appareils Google Home. Ce changement marque une nouvelle étape pour les utilisateurs, qui devront s’adapter à cette évolution majeure de l’écosystème Google.

Tl;dr Gemini va remplacer Google Assistant sur Google Home.

Lancement en accès anticipé dès octobre 2024.

Nouvelles fonctionnalités IA et conversations plus naturelles.

Gemini : le nouvel assistant qui s’installe sur Google Home

L’annonce était discrète, presque éclipsée par la présentation des nouveaux Pixel 10, mais elle pourrait transformer l’expérience des utilisateurs de maison connectée. À partir du mois d’octobre, le puissant assistant basé sur l’IA Gemini commencera à prendre la relève de l’actuel Google Assistant sur les appareils de la gamme Google Home, notamment le populaire Nest Hub. Cette évolution, confirmée dans un billet publié ce 20 août par Google, concerne aussi bien les versions gratuites que payantes du service — un changement qui rappelle la récente stratégie « Alexa+ » adoptée par Amazon.

Des interactions plus naturelles grâce à l’IA

Le passage à Gemini avait déjà été esquissé lors du dernier CES, où Google avait offert une première démonstration publique. L’objectif affiché ? Permettre des échanges en langage naturel avec ses appareils, rendant ainsi le pilotage des objets connectés bien plus fluide. Fini les formulations robotiques : demander la météo, piloter son thermostat ou obtenir le score d’un match devrait devenir aussi simple que discuter avec un proche. Mieux encore, Gemini Live, une fonctionnalité attendue dans cette mise à jour, introduira des conversations personnalisées et interactives : il sera désormais possible d’interrompre ou d’ajuster la réponse de l’assistant pour affiner sa demande et obtenir une information précise plus rapidement.

Nouveautés et intégrations étendues dans la maison connectée

L’arrivée de Gemini n’apporte pas seulement une conversation plus naturelle : elle s’accompagne aussi d’une capacité accrue à intégrer les données issues des différents équipements de la marque. Imaginez pouvoir demander à votre enceinte intelligente d’« ajouter les ingrédients pour une lasagne italienne authentique à ma liste de courses » ou d’obtenir en temps réel le flux vidéo transmis par votre sonnette connectée afin de répondre à des questions complexes concernant votre domicile. Les abonnés au service payant Nest Aware, facturé actuellement 10 $ par mois, devraient faire partie des premiers à tester ces nouveautés dès l’accès anticipé.

Voici ce que cette refonte promet pour les utilisateurs :

Mises à jour gratuites et payantes simultanées : pas besoin d’attendre selon son abonnement.

pas besoin d’attendre selon son abonnement. Soutien élargi aux anciens et nouveaux appareils : la compatibilité semble pensée large, y compris potentiellement avec une future tablette Pixel attendue.

la compatibilité semble pensée large, y compris potentiellement avec une future tablette Pixel attendue. Aucune précision tarifaire définitive : les contours exacts restent flous quant aux éventuelles fonctions réservées aux abonnés.

Lancement prévu cet automne… et après ?

Le déploiement de cette mise à jour ambitieuse se fera donc en accès anticipé dès octobre, sans calendrier détaillé pour l’ensemble des utilisateurs pour l’instant. À noter qu’après le lancement du dernier Nest Hub remontant à 2021 et celui de la tablette Pixel en 2023, beaucoup s’interrogent sur une possible sortie simultanée de nouveaux appareils maison signés Google. Quant au coût précis ou aux options payantes, il faudra patienter jusqu’à ce que l’entreprise livre davantage de détails…