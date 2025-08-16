Gemini : l’assistant qui apprend de vous… mais à votre rythme

L’assistant de Google combine mémorisation intelligente et modes temporaires pour des échanges confidentiels.

Tl;dr Google a mis à jour son assistant Gemini pour offrir une expérience plus personnalisée tout en renforçant le contrôle de la confidentialité.

La fonction « Contexte personnel » permet à Gemini de mémoriser préférences et projets passés, avec possibilité de désactiver cette mémoire.

Le mode « Discussion temporaire » et le paramètre « Keep Activity » garantissent des échanges confidentiels et un contrôle sur l’utilisation des données.

Une expérience plus personnelle, sans sacrifier la confidentialité

En pleine course à l’innovation dans l’intelligence artificielle, Google vient d’introduire une série de mises à jour pour son assistant Gemini. L’enjeu ? Offrir une expérience toujours plus personnalisée, tout en redonnant la main aux utilisateurs sur leurs paramètres de confidentialité. À travers ces évolutions, la firme californienne tente de trouver le juste équilibre entre pertinence et respect du choix individuel.

Personnalisation : Gemini s’adapte à votre style

Désormais, un nouveau paramètre baptisé « Contexte personnel » permet à Gemini d’affiner ses réponses en tenant compte des échanges précédents. Si cette option reste activée (elle l’est par défaut), l’assistant mémorise vos préférences, vos centres d’intérêt ou encore les projets déjà abordés, pour ajuster plus finement ses suggestions. Selon Google, ce système s’inspire du fameux « Memory » de ChatGPT, mais avec un accent particulier mis sur le contrôle utilisateur : il est possible de désactiver cette mémoire à tout moment dans les paramètres. D’abord accessible sur la version 2.5 Pro dans certains pays, cette fonctionnalité s’étendra rapidement à d’autres modèles et régions.

Un mode temporaire pour des conversations sans traces

Pour répondre aux attentes croissantes en matière de discrétion, le géant technologique introduit également le mode « Discussion temporaire ». Celui-ci vise ceux qui souhaitent dialoguer ponctuellement sans que ces échanges ne soient pris en compte lors des prochaines interactions ou pour l’entraînement des modèles IA. Concrètement, voici ce qu’il faut retenir :

Les discussions temporaires ne figurent pas dans l’historique récent ni dans l’activité Gemini Apps.

Elles sont conservées au maximum 72 heures pour assurer un suivi technique ou recueillir d’éventuels retours.

L’activation du mode n’a aucun impact sur la personnalisation globale ou la collecte de données longue durée.

Cette option sera progressivement proposée à tous les utilisateurs.

Données et contrôle : vers plus de transparence

Autre nouveauté notable : le paramètre « Keep Activity » remplace désormais « Gemini Apps Activity ». Il offre la possibilité d’utiliser — ou non — un échantillon des contenus téléchargés (photos, fichiers) pour améliorer les services de Google. Ceux qui préfèrent rester discrets peuvent simplement désactiver cette collecte ou recourir aux discussions temporaires. Enfin, un contrôle distinct autorise ou non l’utilisation d’audio, vidéo et partages d’écran issus de fonctionnalités vocales comme Gemini Live — une option désactivée par défaut.

Au fond, ces évolutions marquent une étape supplémentaire vers un assistant intelligent capable d’épouser les habitudes de chacun, sans jamais imposer ses choix en matière de confidentialité. Un pari audacieux pour Google, où chaque nouvel outil semble vouloir réconcilier innovation technologique et confiance utilisateur.