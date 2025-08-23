Un nouvel enceinte Home de Google dotée de Gemini repérée lors du lancement du Pixel 10

Lors de la présentation du Pixel 10, un nouvel enceinte connectée de Google, équipée de l’intelligence artificielle Gemini, a été aperçue. Cet appareil inédit laisse entrevoir l’arrivée prochaine d’une nouvelle génération de produits domotiques chez Google.

Tl;dr Nouveau haut-parleur Google Home repéré lors de l’événement.

Fonctionnera avec Gemini, remplaçant Google Assistant.

Détection de sons suspects et alertes sur smartphone.

Un nouveau venu dans l’écosystème Google Home

À la surprise générale, un objet discret mais intrigant s’est glissé sous les projecteurs du dernier événement Made by Google. Tandis que l’attention se focalisait sur la présentation des nouveaux Pixel 10 et de la Pixel Watch 4, quelques regards attentifs ont remarqué un appareil inédit, non mentionné officiellement : un nouveau haut-parleur connecté Google Home. Depuis, le voile s’est levé grâce à une fuite orchestrée par Android Headlines, révélant plusieurs fonctionnalités innovantes.

Design repensé et fonctionnalités élargies

Ce haut-parleur se distingue par un design rappelant à la fois l’Echo Dot d’Amazon et le HomePod Mini d’Apple, arborant une silhouette ronde posée sur un fin anneau lumineux LED. Certains y verront même un clin d’œil au champignon ! On note aussi une évolution par rapport à l’ancien modèle Mini de la marque : espérons que la robustesse soit cette fois au rendez-vous.

Les fuites confirment que l’appareil reposera désormais sur Gemini, abandonnant ainsi le traditionnel Google Assistant. Plus précisément, il intégrera la fonction « Gemini Live ». Certes, exit les options nécessitant une caméra – réservées aux smartphones Android – mais plusieurs usages clés seront au menu :

Pilotage multimédia et domotique intelligente

Lancement d’automatisations domestiques personnalisées

Système d’alerte en cas de bruits anormaux (verre brisé, alarmes…)

Une fonctionnalité qui rappelle, mine de rien, le flair d’un « chien de garde » version XXIᵉ siècle, sans les aboiements intempestifs…

Mieux intégré dans la maison connectée ?

Autre atout : ce futur modèle pourra être associé aux dispositifs Google TV, autorisant une restitution sonore directement via le haut-parleur — idéal pour créer une ambiance immersive ou multiplier les points d’écoute. De plus, il servira de hub compatible avec la norme universelle Matter, facilitant le contrôle des équipements connectés, même ceux signés par d’autres marques que Google.

Côté esthétique, quatre coloris sont évoqués : rouge, vert clair, noir et ce blanc porcelaine typique de Google. En revanche, le mystère demeure quant à sa date de commercialisation. Les paris oscillent entre une sortie avant fin octobre ou bien reportée après le Nouvel An – période généralement peu propice aux nouveaux lancements chez le géant californien.

L’attente se prolonge… mais les attentes montent aussi

Difficile donc de ne pas guetter avec curiosité ce nouvel arrivant au sein de l’écosystème Google. Entre évolution technique, design revisité et intégration poussée à la maison intelligente, ce haut-parleur promet déjà d’animer les débats parmi les adeptes du smart home.