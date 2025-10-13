Les publicités envahissantes rendent l’Amazon Echo Show inutilisable : nos solutions pour les bloquer

Les publicités envahissantes qui s’affichent en plein écran sur l’Amazon Echo Show agacent de nombreux utilisateurs, au point de nuire à l’expérience d’utilisation de l’appareil. Des solutions existent toutefois pour retrouver un usage plus agréable.

Tl;dr Publicités omniprésentes sur les écrans connectés Echo Show.

Amazon mise sur Alexa Plus comme levier de rentabilité.

Astuces pour limiter l’affichage des annonces existent.

L’intrusion croissante des publicités sur les Echo Show

Depuis la dernière présentation des nouveaux Echo et de l’assistant vocal Alexa Plus, la grogne monte parmi les utilisateurs d’Echo Show. Ceux-ci font face à une multiplication soudaine et envahissante des publicités sur leurs écrans intelligents, phénomène relayé par de nombreux témoignages, notamment sur Reddit et dans la presse spécialisée. Les messages « sponsorisés » n’apparaissent plus uniquement lors de certaines fonctions – comme les listes de courses ou la musique –, mais s’immiscent désormais entre les photos du mode diaporama, au sein des cartes d’actualité ou même lors de l’utilisation du réveil.

Un affichage jugé « insupportable » par les utilisateurs

Pour beaucoup, l’expérience utilisateur a radicalement changé : certains vont jusqu’à comparer leur appareil à un simple panneau publicitaire d’Amazon. Quelques acheteurs n’excluent d’ailleurs pas de renvoyer leur produit tant la publicité occupe l’espace. L’ironie veut que le tout nouvel assistant vocal, encore en phase d’accès anticipé, fasse lui-même l’objet de promotions répétées directement sur ces mêmes écrans. Difficile donc d’y échapper.

Une stratégie assumée par Amazon

En coulisse, cette offensive publicitaire s’inscrit dans une logique claire. La division « Devices » d’Amazon, qui peine à générer des bénéfices, trouve ici un relais majeur grâce aux revenus publicitaires. D’ailleurs, lors de sa lettre annuelle aux actionnaires en avril, le PDG Andy Jassy ne cachait pas son ambition pour Alexa+ : « Nous comptons plus de 600 millions d’appareils Alexa en circulation aujourd’hui et attendons qu’Alexa+ devienne centrale dans la vie quotidienne de ces centaines de millions d’utilisateurs. » Le modèle est limpide : amplifier le flux publicitaire sur ses produits phares pour dynamiser la rentabilité du secteur.

Pistes pour limiter l’omniprésence des annonces

Face à cette vague promotionnelle, il subsiste toutefois quelques solutions. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs expérimentés proposent des manipulations simples afin d’atténuer l’intrusion :

Mise en place d’une routine personnalisée via l’application Alexa afin de démarrer automatiquement le mode Photo Frame (moins exposé aux pubs).

Changement temporaire de langue vers « English/Canada », procédure accessible via les paramètres du terminal.

Si aucune version officielle sans publicité n’est proposée (contrairement aux liseuses Kindle), ces petites astuces permettent au moins de retrouver un usage un peu plus serein du Echo Show. Pour autant, la question demeure : jusqu’où iront les fabricants dans la monétisation quotidienne des objets connectés ?