La saison 4 d’Invincible dévoile la voix de son grand méchant et sa fenêtre de sortie

La quatrième saison d’Invincible lève le voile sur l’identité du comédien qui prêtera sa voix au principal antagoniste de la série animée, tout en dévoilant la période à laquelle les nouveaux épisodes seront diffusés.

Tl;dr Lee Pace incarnera Thragg dans la saison 4.

Dinosaurus et d’autres nouveaux antagonistes arrivent.

Sortie prévue pour mars 2026 sur Amazon Prime Video.

Un casting de poids pour la suite d’Invincible

La prochaine saison de la série animée à succès Invincible, attendue en mars 2026 sur Amazon Prime Video, promet un vent de nouveauté du côté des antagonistes. Parmi les révélations les plus marquantes, l’arrivée de Lee Pace dans le rôle tant espéré de Thragg, le chef impitoyable des Viltrumites, a créé l’événement lors du dernier New York Comic-Con. Si son nom évoque déjà un univers familier pour les amateurs de super-héros, ce n’est pas sans raison : Pace a incarné Ronan dans l’univers cinématographique Marvel et Thranduil dans la trilogie du Hobbit. Autant dire que son engagement augure une incarnation magistrale du nouveau « grand méchant » de la série.

Thragg et Dinosaurus : de nouveaux défis pour Mark Grayson

Mais Thragg ne sera pas le seul à venir bousculer le quotidien de Mark Grayson. La saison quatre accueillera également Dinosaurus, génie reptilien dont l’intelligence et la puissance risquent bien d’offrir aux héros un adversaire redoutable. L’acteur Matthew Rhys, chargé de prêter sa voix à ce personnage intrigant, s’inscrit ainsi parmi une distribution qui s’annonce particulièrement relevée.

Pour synthétiser ces nouveautés :

Thragg , mené par une main de fer, ambitionne de restaurer la grandeur perdue du peuple viltrumite.

, mené par une main de fer, ambitionne de restaurer la grandeur perdue du peuple viltrumite. Dinosaurus s’annonce comme un cerveau hors normes aux méthodes dévastatrices.

s’annonce comme un cerveau hors normes aux méthodes dévastatrices. Divers arcs narratifs inédits viendront pimenter l’intrigue principale.

Nouveaux arcs narratifs et attentes des fans

Dans cette dynamique de renouvellement, le créateur Robert Kirkman n’a pas hésité à annoncer quelques surprises lors d’une interview accordée à Variety. Outre l’introduction d’antagonistes charismatiques, il a laissé entendre que des éléments originaux viendraient enrichir le scénario animé, avec notamment un arc inédit autour du personnage de Damian Darkblood. Ce détective démoniaque pourrait jouer un rôle central dans une intrigue inspirée des grands classiques du genre super-héroïque – où les protagonistes doivent affronter l’enfer lui-même. Un clin d’œil assumé aux codes du comics américain.

L’attente monte avant mars 2026

Alors que la date de sortie reste fixée au printemps 2026, les fans trépignent déjà à l’idée de retrouver leur héros et d’assister au choc annoncé avec ces nouvelles figures majeures. Entre renouvellement des enjeux et fidélité à l’esprit original, cette saison quatre s’annonce déjà comme un tournant majeur dans l’univers animé d’Invincible.