Robert Kirkman, créateur d’Invincible, défie la lassitude des super-héros et prône l’innovation

Avant le lancement de la troisième saison d'Invincible, le créateur Robert Kirkman affirme que l'épuisement du public face aux super-héros n'est pas un phénomène réel. Toutefois, il concède que l'attrait peut s'estomper si on n'innove pas en explorant des directions intéressantes.

Robert Kirkman : pas de « fatigue des super-héros »

Les films et séries de super-héros ont envahi le grand et le petit écran. Dans ce contexte, le concept de « fatigue des super-héros » a fait son apparition. Robert Kirkman, créateur de la série « Invincible » et auteur de près de 150 numéros de la bande dessinée éponyme, remet en question cette idée.

Apporter quelque chose de spécial

« Je ne pense pas que la fatigue des super-héros soit une réalité », déclare Kirkman à Variety. Toutefois, il souligne que le genre est devenu tellement omniprésent qu’il n’est plus frais ni nouveau. « On ne peut plus se contenter d’être une émission de super-héros sans avoir quelque chose de spécial », ajoute-t-il.

Une génération habituée aux super-héros

La familiarité des spectateurs avec les super-héros est si grande que cela permet de pousser les choses dans des directions intéressantes, selon Kirkman. Ce point de vue est en opposition avec celui des réalisateurs de « Infinity War » et « Endgame », Joe et Anthony Russo, qui attribuent la baisse d’intérêt pour les super-héros à un « fossé générationnel ».

Invincible saison 3 : une nouvelle approche

Le prochain projet de Kirkman est la saison 3 d’« Invincible », une nouvelle entrée dynamique dans la série animée d’Amazon. Le héros, Mark Grayson, portera un nouveau costume bleu. Notre propre critique de la saison 3 d’« Invincible » salue son attitude envers le changement de statu quo et son approche plus épurée de la narration.