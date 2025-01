Et si le claquement de doigts destructeur de Thanos dans Avengers: Infinity War n’était pas aléatoire ?

Certains pensent que Thanos aurait épargné ceux avec qui il avait conclu des pactes pour obtenir les Pierres d'Infinité, suggérant un choix calculé derrière son claquement de doigts.

La stratégie cachée de Thanos

Une nouvelle théorie fascinante émanant des fans de l’univers Marvel suggère que le célèbre claquement de doigts de Thanos (interprété par Josh Brolin) dans Avengers: Infinity War aurait été moins aléatoire qu’il n’y paraît. Selon cette théorie, qui a gagné en popularité sur Reddit, certains survivants du claquement auraient été épargnés délibérément.

Des survivants triés sur le volet ?

Cette hypothèse a attiré l’attention lorsque l’utilisateur Reddit Business_Reporter420 a mis en évidence une possible corrélation entre les survivants du claquement et l’acquisition des Pierres d’Infinité par Thanos. Selon lui, Thanos aurait respecté les pactes qu’il a conclus pour obtenir les pierres, épargnant ainsi Thor, Nebula et Tony Stark qui ont tous survécu au claquement. Cette observation a lancé un débat plus large sur l’éventualité d’un code d’honneur tordu que Thanos aurait maintenu même lors de son génocide universel.

Une analyse plus profonde du personnage de Thanos

La discussion s’est approfondie lorsque d’autres fans ont commencé à examiner les implications de cette théorie. Certains ont suggéré que Thanos aurait agi de cette manière inconsciemment, tandis que d’autres ont émis l’idée que ses décisions étaient plus calculées qu’il n’y paraît. De plus, l’utilisateur Reddit Sylar_Lives a proposé que Thanos ait délibérément préservé l’équipe d’Avengers originale, afin qu’ils puissent être témoins de l’étendue de leur échec.

Le claquement de doigts revisité

Cette nouvelle perspective a conduit les fans à reconsidérer d’autres moments clés de Infinity War. Par exemple, l’utilisateur Reddit Realistic_Analyst_26 a souligné le timing précis de Doctor Strange sur Titan, suggérant qu’il aurait retardé Thanos pour s’assurer que Scott Lang se trouve dans le Royaume Quantique au moment exact du claquement. Ces observations suggèrent qu’au-delà des plans de Thanos, d’autres acteurs auraient pu manipuler ses choix pour leurs propres fins.

Néanmoins, cette théorie n’est pas sans critiques. Certains fans soulignent qu’elle expose des contradictions fondamentales dans la philosophie de Thanos. Si Thanos croyait vraiment en une équité universelle, tout choix délibéré sur qui vivrait ou mourrait révélerait son impartialité supposée comme un simple prétexte, masquant un agenda plus égoïste.

Quoi qu’il en soit, cette théorie offre une nouvelle perspective sur les événements d’Avengers: Infinity War, disponible en streaming sur Disney+.