Spider-Man et Doctor Strange : une relation encore plus complexe que dans No Way Home

La relation entre Spider-Man et Doctor Strange s'avère encore plus complexe que ce qui nous a été présenté dans le film No Way Home.

Tl;dr Spider-Man et Doctor Strange ont une relation compliquée dans les comics.

Spider-Man abandonne son rôle de champion de la Terre après des traumatismes.

Phil Coulson pourrait aider Spider-Man à surmonter ses difficultés.

Une relation complexe entre Spider-Man et Doctor Strange

Les fans de l’Univers Cinématographique Marvel se souviendront de la relation mentor-élève entre Spider-Man et Iron Man. Celle-ci s’est tragiquement terminée lorsque Iron Man s’est sacrifié pour arrêter Thanos dans Avengers: Endgame. Avec la disparition d’Iron Man, Spider-Man a trouvé un nouveau mentor en la personne de Doctor Strange. Cependant, le lien entre ces deux super-héros est bien plus complexe dans les bandes dessinées. *ATTENTION: Cet article contient des spoilers pour Amazing Spider-Man #65.DEATHS. Continuez la lecture à vos risques et périls !

Spider-Man face à un défi de taille

Dans Amazing Spider-Man #65.DEATHS, Doctor Doom offre à Spider-Man une armure magique et huit vies pour affronter les Huit Scions de Cyttorak. C’est normalement une tâche pour le Sorcier Suprême, mais après que Doctor Doom ait volé le manteau de Doctor Strange, c’est Spider-Man qui doit faire le sale boulot pour lui.

Après avoir été témoin et ressenti la mort de nombreuses personnes, dont sa tante May et Mary Jane, Spider-Man décide d’abandonner son rôle de champion de la Terre. Cette décision illustre à quel point leur relation est devenue compliquée.

Phil Coulson, l’espoir de Spider-Man ?

Malgré ces difficultés, Doctor Strange insiste pour que Spider-Man continue le combat. Cependant, Spider-Man reste inébranlable. La situation se complique encore avec l’apparition de Phil Coulson, connu des fans grâce à Agents of S.H.I.E.L.D. Coulson, qui a été ressuscité en tant qu’incarnation de la Mort grâce à une nouvelle Pierre de l’Infini, appelée la Pierre de la Mort, pourrait être la seule personne à comprendre ce que traverse Spider-Man.

Après Spider-Man: No Way Home, où Doctor Strange a lancé un sort qui a fait oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man, il reste à voir si ces deux héros se battront à nouveau côte à côte. Quoi qu’il en soit, les fans de l’Univers Cinématographique Marvel attendent avec impatience la suite des aventures de Spider-Man et de Doctor Strange.