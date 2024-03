Comment Agents of S.H.I.E.L.D. s’intègre-t-il avec les films du MCU ?

Voici comment regarder la série télévisée Agents of S.H.I.E.L.D., créée par Joss Whedon, Jed Whedon et Maurissa Tancharoen d'après les comics Marvel de Stan Lee et Jack Kirby, tout en la synchronisant avec la chronologie principale du MCU.

Tl;dr Agents of S.H.I.E.L.D. est conçu pour s’imbriquer dans l’univers cinématographique Marvel.

L’ordre chronologique officiel du MCU ne correspond pas exactement à celui de Agents of S.H.I.E.L.D..

Les saisons 6 et 7 de Agents of S.H.I.E.L.D. ne s’inscrivent pas dans la chronologie principale du MCU.

Le statut canon de la série au sein du MCU est sujet à débat.

Une épopée dans l’univers Marvel : Agents of S.H.I.E.L.D.

Agents of S.H.I.E.L.D. offre un périple riche en action et en rebondissements. Lancée en 2013 par Marvel et ABC, cette série télévisée de sept saisons s’est achevée en 2020. Elle a été pensée pour s’intégrer aux films du MCU, avec des épisodes spécifiques faisant écho aux premiers blockbusters de Marvel Studios.

Une chronologie complexe

Cependant, le fil chronologique officiel du MCU et celui de Agents of S.H.I.E.L.D. ne coïncident pas parfaitement. Cette divergence a conduit les fans à tenter de situer la série dans la chronologie du MCU. L’harmonie entre Marvel Television et Marvel Studios s’est dégradée après la scission de Marvel en 2015, conduisant à des liens plus thématiques que manifestes entre la série et les films.

Agents of S.H.I.E.L.D. : des saisons en décalage

Les saisons 6 et 7 de Agents of S.H.I.E.L.D. se distinguent par leur non-conformité à la chronologie principale du MCU. Elles n’évoquent pas le “Blip” et présentent une galaxie très éloignée du monde post-snap dystopique dépeint dans les séries télévisées MCU diffusées sur Disney+. La raison ? Les scénaristes de Agents of S.H.I.E.L.D. ignoraient ce qui allait se passer après Avengers: Infinity War.

Le débat sur le statut canon

Le statut canon de Agents of S.H.I.E.L.D. au sein du MCU a souvent été l’objet de débats houleux. Cependant, la série ayant toujours progressé à son propre rythme, indépendamment des films du MCU, cette question n’a finalement que peu d’importance. Des héros indépendants tels que Quake, exclusifs à la série, ont su captiver le public grâce à des personnages forts et une narration solide.