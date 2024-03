Pourquoi Stargate SG-1 a failli changer de titre (et quand cela aurait eu lieu)

Les dernières saisons de Stargate SG-1 donnaient l'impression d'être une série complètement différente, au point que cette série de science-fiction tant appréciée a failli changer de titre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela a failli se produire ?

Tl;dr Stargate SG-1 a failli changer de titre après la saison 8.

Le changement envisagé aurait été “Stargate Command”.

Le titre est resté le même malgré des changements majeurs dans la série.

La saison 8 est considérée par beaucoup comme la fin véritable de la série.

Stargate SG-1 : un changement de titre évité de justesse

Presque 30 ans après sa première diffusion, la série de science-fiction Stargate SG-1 reste un incontournable du petit écran. Inspirée du film Stargate sorti en 1994, elle a donné naissance à plusieurs spin-offs (Stargate Atlantis, Stargate Universe, Stargate Origins), mais demeure le vaisseau amiral de la franchise. Pourtant, après la saison 8, elle a bien failli changer de nom.

De Stargate SG-1 à Stargate Command ?

Suite à des changements significatifs après la saison 8, la chaîne SyFy envisageait de renommer la série Stargate SG-1 en Stargate Command. Ce changement aurait souligné le déplacement de l’intrigue du premier groupe d’explorateurs vers le Commandement Stargate en général. Toutefois, la chaîne craignait qu’un tel changement de nom donne à penser qu’il s’agissait d’une toute nouvelle série. Malgré les transformations majeures des saisons 9 et 10, le titre original a donc été conservé.

Pourquoi les deux dernières saisons sont si différentes

La saison 8 de Stargate SG-1 s’est terminée en apothéose, avec le plus grand nombre de téléspectateurs de toute la série. Mais malgré le succès, la série ne ressemblait plus à celle que nous connaissions et aimions. Le départ du personnage principal Jack O’Neill, interprété par Richard Dean Anderson, a nécessité une période d’adaptation. De nouveaux acteurs ont été recrutés pour remplacer les personnages principaux et de nouveaux antagonistes ont été introduits. Ainsi, pour beaucoup, la saison 8 marque la vraie fin de la série.