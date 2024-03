Saison 5 de You : Nos souhaits pour les ultimes épisodes

Alors que la saison 5 de "You" se rapproche, l'histoire de Joe est loin d'être terminée et nécessite une conclusion satisfaisante avant que les spectateurs ne disent au revoir à la série. Quelle fin attendez-vous pour Joe ?

Tl;dr La saison 5 de “You” sera la dernière, avec plusieurs intrigues à résoudre.

Joe, le personnage principal, revient à New York, emmenant avec lui plusieurs personnages clés.

Des visages familiers de la série reviennent, apportant des défis supplémentaires pour Joe.

La série cherche à conclure de manière satisfaisante l’histoire de Joe et ses nombreux péchés.

Le dénouement de “You”

Alors que la cinquième et dernière saison de la série You se rapproche, le parcours tumultueux de Joe Goldberg, interprété avec brio par Penn Badgley, est loin d’être terminé. Outre sa personnalité complexe, c’est l’éventail de ses péchés qui nécessite une conclusion satisfaisante avant que les spectateurs ne fassent leurs adieux.

Les fantômes du passé

Joe, le tueur en série qui se voit comme un “gentil”, va devoir affronter certaines ombres de son passé. Parmi ces fantômes, on trouve Guinevere Beck, la première victime que le public a appris à connaître, et dont le souvenir hante toujours Joe. De plus, son retour à New York signifie que les souvenirs de Beck et de ses autres victimes reviendront en force.

De nouveaux défis à l’horizon

La nouvelle saison voit l’arrivée de nouveaux personnages, dont Bronte, interprétée par Madeline Brewer. Cette dernière pourrait bien être celle qui mettra fin aux agissements de Joe. Par ailleurs, Ellie, un personnage clé de la saison 2, revient, apportant avec elle des ressources et des compétences qui pourraient bien causer la perte de Joe.

La chute inévitable de Joe

Enfin, la cinquième saison pourrait bien voir Joe se faire rattraper par ses actions. Que ce soit par la justice ou par certaines des femmes de son passé, le personnage principal pourrait bien voir son règne de terreur prendre fin. Après tout, il y a trop de gens à New York qui connaissent sa véritable nature pour qu’il reste anonyme.