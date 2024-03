Tout savoir sur l’adaptation de Ninth House pour Amazon Prime Video

L'adaptation par la plateforme de streaming Amazon Prime Video du roman Ninth House de Leigh Bordugo est déjà très attendue, malgré une date de sortie encore incertaine.

Tl;dr L’adaptation télévisée du roman Ninth House de Leigh Bardugo est en cours.

Le personnage principal, Alex Stern, est recruté pour espionner des sociétés secrètes à l’université de Yale.

La date de sortie n’est pas encore confirmée, mais des développements sont en cours.

Leigh Bardugo participe activement à l’écriture et à la production de l’adaptation.

Une adaptation très attendue : Ninth House

Après le succès retentissant de ses romans jeunesse Shadow and Bone, l’auteure Leigh Bardugo fait une incursion dans le monde de la littérature adulte avec Ninth House. Cette histoire captivante, qui se déroule à l’université de Yale, suit les aventures d’Alex Stern, 20 ans, seule survivante d’un violent homicide. Recrutée sur son lit d’hôpital pour espionner les nombreuses sociétés secrètes cachées à Yale, Alex nous entraîne dans une histoire pleine de rebondissements.

Un succès critique et une adaptation en cours

Ninth House a reçu un accueil critique très positif, devenant un best-seller du New York Times dès sa sortie en 2019. L’adaptation d’Amazon Prime Video est déjà très attendue, malgré l’absence de date de sortie précise. En février 2023, Leigh Bardugo a donné quelques informations sur l’avancement du projet lors d’une interview avec Collider. Elle a révélé l’existence d’un épisode pilote et comparé son expérience de travail avec Prime Video à celle avec Netflix, soulignant sa plus grande implication dans le processus d’écriture.

Une histoire riche et complexe

L’adaptation d’Amazon Prime Video de Ninth House devrait suivre de près l’histoire du roman de Leigh Bardugo. Alex Stern, après avoir survécu à un homicide, se voit offrir une nouvelle chance à Yale. Cependant, son mystérieux bienfaiteur souhaite qu’elle infiltre une société secrète au sein de cette prestigieuse institution. L’histoire de Ninth House, riche en rebondissements surnaturels, explore des thèmes profonds comme le traumatisme, tout en racontant une histoire fantastique de sociétés secrètes mystiques.