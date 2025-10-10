Le showrunner des Simpson s’exprime sur la polémique opposant Universal Studios à Disney

Le showrunner des Simpson s’est récemment exprimé sur la polémique opposant Universal Studios à Disney, revenant sur les tensions et enjeux qui entourent la célèbre série animée dans le contexte de la concurrence entre les deux géants du divertissement.

Tl;dr The Simpsons restent présents à Universal Studios.

restent présents à Universal Studios. Le contrat actuel assure la pérennité de l’attraction.

Aucune annonce officielle de changement pour le moment.

Le futur de Springfield à Universal Studios : incertitudes et attachement

Dans l’univers du divertissement, rares sont les séries qui ont marqué aussi durablement la culture populaire que The Simpsons. Depuis leurs débuts à la fin des années 1980, Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie sont devenus bien plus qu’une simple famille animée : ils se sont installés au cœur de nombreux foyers… et même de célèbres parcs à thème.

L’accord passé il y a plus d’une décennie entre la franchise et Universal Studios a permis d’ériger des attractions majeures autour de Springfield aussi bien en Floride qu’à Hollywood. Pourtant, avec le rachat de Fox par le géant Disney en 2019 – transaction qui a également remis entre les mains de la « maison de Mickey » les droits cinématographiques des X-Men ou des Fantastic Four – certains observateurs se posent désormais la question : l’avenir des attractions The Simpsons est-il menacé ?

L’incertitude persiste malgré le rachat par Disney

Sur ce point, Matt Selman, showrunner actuel de la série, se veut rassurant tout en tempérant son propos. Interrogé par Entertainment Weekly, il reconnaît qu’aucune décision officielle n’a filtré concernant un éventuel départ des Simpson de chez Universal. Selon lui – et il insiste sur le fait qu’il ne détient aucune information confidentielle –, voir disparaître ces attractions relèverait presque du choc : « Je serais personnellement stupéfait si The Simpsons ne continuaient pas à Universal. Je ne participe pas à ces négociations. »

L’attachement du public à Springfield et ses incontournables

L’idée même d’un remplacement laisse Selman perplexe. Selon lui, effacer Springfield du paysage d’Universal Studios serait une erreur monumentale, tant pour l’attachement des visiteurs que pour la logistique : « Pensez-y : que mettraient-ils à la place ? Fermer tout un secteur durant deux ans pour reconstruire ? Ce serait destructeur ! D’autant qu’ils investissent déjà dans Fast & Furious ou Mario… »

La popularité ne se dément pas non plus côté expérience. Pour illustrer cela, Matt Selman cite volontiers quelques incontournables :

The Simpsons Ride , attraction emblématique malgré une technologie vieillissante ;

, attraction emblématique malgré une technologie vieillissante ; L’offre culinaire spécifique comme le Krusty Burger ou le poulet frit de Cletus ;

L’incontournable donut géant, véritable best-seller auprès des visiteurs.

Aucune annonce officielle, mais un avenir encore assuré… pour l’instant

Pour l’heure, un contrat de licence préexistant garantit la présence des Simpson dans les parcs pendant plusieurs années encore. Même si certains s’interrogent sur un possible transfert vers un parc Disney dans le futur, rien n’indique un changement imminent. Difficile donc d’imaginer Universal renoncer soudainement à ce pan entier de pop culture qui continue d’attirer les foules… et de vendre tant de donuts géants.