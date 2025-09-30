Après 20 ans, un nouveau film des Simpson arrive

Après deux décennies, Matt Groening et son équipe relancent Les Simpson au cinéma.

Tl;dr Les Simpson feront leur retour au cinéma avec un second film prévu le 23 juillet 2027, vingt ans après le premier.

Le projet avait longtemps été jugé difficile à réaliser, le premier film ayant épuisé l’équipe et nécessité un effort considérable.

Cette sortie coïncide avec le lancement de la saison 37 et un renouvellement de la série, confirmant l’ancrage durable des Simpson dans la culture populaire.

Les Simpson de nouveau au cinéma

Après des années d’attente et de spéculations parmi les fans, la famille la plus célèbre de Springfield s’apprête à effectuer son grand retour sur grand écran. En effet, Les Simpson, le film bénéficiera d’un second opus, vingt ans après la sortie du premier film qui avait déjà marqué un tournant dans l’histoire de la franchise. Prévu pour le 23 juillet 2027, ce nouveau long-métrage célébrera deux décennies depuis la première incursion cinématographique des personnages créés par Matt Groening.

Un projet longtemps jugé irréalisable

L’annonce n’est pas passée inaperçue auprès des inconditionnels. Il faut dire que le précédent film avait nécessité des efforts considérables de la part de l’équipe : selon les confidences recueillies par notre rédaction lors du dernier festival d’animation d’Annecy, Matt Groening lui-même admet que « Le premier film nous a épuisés ». Sans équipe secondaire dédiée, les créateurs menaient de front production télévisée et réalisation cinématographique. Un marathon créatif ponctué par « une horloge mortelle » accrochée au mur du studio qui rythmait l’avancée vers une deadline particulièrement éprouvante.

Saison anniversaire et renouvellement massif

Ce retour au cinéma coïncide d’ailleurs avec le lancement tout récent de la saison 37 sur Fox, marquant le début d’un impressionnant renouvellement pour quatre saisons supplémentaires. Cette dynamique s’inscrit dans une volonté affirmée du diffuseur de soutenir ses productions animées phares et témoigne de l’ancrage durable des Simpson dans le paysage audiovisuel mondial.

Détail intéressant : cette suite débarquera exactement vingt ans après le premier film, alors même que les fans avaient remarqué ce printemps qu’autant de temps séparait désormais ce dernier du tout premier épisode diffusé en 1989.

Coup d’œil sur les attentes autour du film

Pour l’heure, peu d’informations ont filtré sur le contenu ou l’intrigue du prochain opus. Seule une première affiche officielle vient attiser la curiosité. Mais si l’on se fie à l’accueil réservé en 2007 à la précédente aventure cinématographique – saluée comme l’une des meilleures contributions récentes à la saga –, il est permis d’espérer un nouvel exploit scénaristique et visuel.

À moins de deux ans de sa sortie, le compte à rebours est lancé : les fans trépignent déjà dans l’attente d’en découvrir davantage sur cette nouvelle odyssée animée qui devrait marquer encore un peu plus l’histoire populaire des Simpson.