Les fans des Simpson implorent Disney d’assurer la survie de la série culte

Les amateurs des Simpson se mobilisent en appelant Disney à préserver la série culte, témoignant de leur attachement face aux incertitudes sur l’avenir du programme emblématique, désormais sous la houlette du géant américain.

Tl;dr La version québécoise des Simpson est menacée.

est menacée. Une pétition rassemble plus de 26 000 signatures.

Fans demandent à Disney+ de préserver ce doublage.

Un doublage emblématique en péril au Québec

Depuis plusieurs semaines, la communauté des fans québécois s’inquiète : la version francophone locale des célèbres The Simpsons, diffusée depuis des décennies, pourrait disparaître. L’information a fait l’effet d’une onde de choc auprès de nombreux téléspectateurs attachés à ce doublage si particulier, qui façonne l’identité de la série pour toute une génération. Le suspense reste entier quant à l’avenir du programme sur les chaînes canadiennes.

Pétition et mobilisation sans précédent

Face à cette menace, la riposte s’est rapidement organisée. Une pétition circule actuellement en ligne, réunissant déjà plus de 26 000 soutiens. Le texte souligne avec insistance : « C’est avec consternation que nous avons appris l’annonce de la fin du doublage québécois de la série The Simpsons, Family Guy et American Dad sur le réseau Télétoon détenu par Corus Canada. » Les signataires rappellent que ce doublage, profondément enraciné dans la culture et la langue québécoises, a permis à une large part du public local de s’approprier ces séries animées.

Le mouvement de soutien ne se limite pas aux simples fans : il mobilise aussi des acteurs du monde artistique, soucieux de défendre un pan du patrimoine audiovisuel régional.

Les enjeux culturels et les attentes envers Disney+

Pour mieux comprendre l’ampleur de cette mobilisation, voici quelques points exprimés par les initiateurs du mouvement :

L’importance culturelle du doublage québécois pour l’imaginaire collectif.

L’attachement d’une communauté entière à une adaptation respectueuse de sa réalité linguistique.

L’appel pressant adressé à Disney+, afin que la plateforme garantisse une continuité du doublage en français adapté au Québec.

L’enjeu dépasse largement le simple cadre télévisuel : perdre ce doublage signifierait, pour beaucoup, voir s’éteindre un repère culturel majeur. Selon les initiateurs, « la perte de ces versions adaptées serait un immense appauvrissement culturel ».

L’avenir incertain malgré la longévité internationale

Ironie du sort, alors que les fans nord-américains peuvent se réjouir de la reconduction jusqu’à une quarantième saison sur Fox, les Québécois se retrouvent dans l’expectative. La prochaine diffusion est prévue pour le 28 septembre prochain aux États-Unis ; cependant, aucune certitude ne plane encore sur le maintien du doublage distinctif au Canada francophone. Ce dossier illustre parfaitement combien une série internationale peut revêtir des accents très locaux — et susciter un attachement passionné jusque dans ses moindres inflexions linguistiques.