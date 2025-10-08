Annulation de « Fast X: Part 2 » ? Vin Diesel entretient le mystère face aux rumeurs

Des rumeurs sur l’annulation de la suite de Fast X agitent les fans, alors que Vin Diesel, star emblématique de la saga, entretient le mystère en répondant de façon énigmatique aux interrogations sur l’avenir du prochain film.

Tl;dr Conflit budgétaire entre Universal et Vin Diesel .

et . L’avenir de Fast X: Part 2 reste incertain.

reste incertain. Diesel défend la créativité face aux restrictions financières.

L’incertitude plane sur le prochain chapitre de Fast & Furious

Alors que les moteurs de la saga Fast & Furious semblaient lancés à toute allure vers une nouvelle sortie, un sérieux freinage vient d’être opéré. Le conflit oppose désormais la major hollywoodienne Universal à son incontournable star, Vin Diesel, au sujet du budget colossal du très attendu Fast X: Part 2. Derrière le rideau, les négociations s’enlisent autour d’un écart non négligeable : là où le studio souhaite plafonner les dépenses sous la barre des 200 millions de dollars, le scénario actuel projetterait plutôt la somme vertigineuse de 250 millions.

Derrière les chiffres : un ras-le-bol des studios ?

Ce bras de fer financier ne serait pas qu’une question d’argent de poche. Selon des sources citées par le The Wall Street Journal, la patience de Universal aurait ses limites après les excès budgétaires du précédent opus : en 2023, Fast X aurait coûté pas moins de 436 millions de dollars, largement au-dessus des prévisions initiales. Résultat, le feu vert pour la suite se fait attendre tant que le scénario ne s’aligne pas avec les attentes financières du studio.

Difficile d’imaginer cependant que ce conflit mette un terme brutal à une franchise qui, rappelons-le, a généré plus de 700 millions au box-office lors du dernier épisode. D’autant plus que plusieurs indices laissent entendre que le tournage aurait déjà débuté — une information glissée récemment par Diesel lui-même sur Instagram.

L’ambiguïté calculée de Vin Diesel sur les réseaux sociaux

Resté silencieux après la publication du dossier par le Wall Street Journal, l’acteur vedette a finalement brisé sa réserve dimanche. Mais plutôt qu’une déclaration frontale, il a opté pour l’allusion. Son message énigmatique — « Creativity is the key to all things. When you maintain the integrity, the rest follows. » — semble adresser un avertissement déguisé à ses partenaires financiers : selon lui, rogner sur le budget reviendrait à sacrifier l’âme même du film.

Dans un autre post récent, il rappelle subtilement que « No matter who’s writing the checks, this family answers to you… », faisant planer la possibilité d’emmener le projet ailleurs si nécessaire — hypothèse certes compliquée dans l’industrie actuelle.

L’avenir incertain, mais peu probable, d’une annulation totale

Faut-il alors craindre une annulation pure et simple ? Peu probable. Même si aucun calendrier officiel n’a été acté par Universal, faire disparaître une telle machine commerciale semblerait incohérent. Pour clarifier la situation :

Tournage partiellement lancé selon des publications récentes.

Aucune annonce formelle d’annulation à ce stade.

L’attente pourrait néanmoins dépasser avril 2027.

Cette tension traduit aussi l’évolution de Hollywood : rentabilité versus démesure créative. Un bras de fer dont l’issue façonnera probablement non seulement ce dernier opus, mais aussi l’image future des blockbusters américains.