À 92 ans, Michael Caine sort de sa retraite pour retrouver Vin Diesel dans une suite

À 92 ans, Michael Caine s’apprête à reprendre du service au cinéma. L’acteur britannique met fin à sa retraite pour participer à la suite d’un film porté par Vin Diesel, marquant ainsi un retour inattendu sur les écrans.

Un retour inattendu pour Michael Caine

Difficile de ne pas être surpris : à 92 ans, Michael Caine s’apprête à revenir sur grand écran, lui qui annonçait encore il y a peu vouloir tirer sa révérence après « The Great Escaper ». Pourtant, c’est bien dans l’univers fantasy de « The Last Witch Hunter 2 », dont le premier volet avait pourtant déçu critique et public en 2015, que la légende britannique reprendra du service. Pas question ici d’une ultime collaboration avec un grand nom comme Christopher Nolan. Non, c’est grâce à l’insistance de Vin Diesel que l’acteur oscarisé retrouve le chemin des plateaux.

Lionsgate relance la machine malgré l’échec initial

Du côté de la production, le choix intrigue autant qu’il fascine. Selon le magazine américain Variety, le studio Lionsgate accélère les préparatifs d’une suite au film réalisé par Breck Eisner. Même si l’accueil du premier épisode fut mitigé – seulement 147 millions de dollars récoltés pour un budget estimé à 90 millions –, la franchise a trouvé une nouvelle vie sur les plateformes comme Netflix ou Tubi. Adam Fogelson, président de Lionsgate Motion Picture Group, souligne cette popularité tardive : « The Last Witch Hunter a grandi depuis sa sortie cinéma… L’enthousiasme du public prouve qu’il existe une réelle attente pour ce type d’univers. »

Casting confirmé, intrigue gardée secrète

Ce qui est sûr, c’est que Vin Diesel rempilera dans le rôle de Kaulder, ce chasseur immortel marqué par la malédiction d’une puissante sorcière. À ses côtés donc, un Caine incarnant à nouveau Dolan, prêtre et allié fidèle. La suite du scénario reste cependant entourée de mystère : difficile de savoir si le réalisateur originel sera aussi du voyage ou si l’histoire poursuivra directement celle inspirée d’une campagne personnelle de « Dungeons & Dragons » menée jadis par Diesel.

L’énigme Caine et la passion Diesel

Pourquoi ce retour inattendu ? Il flotte encore une part de mystère autour des raisons qui poussent l’immense acteur britannique à revenir pour ce projet précis. On connaît l’attachement viscéral de Diesel à ses franchises : il a déjà prouvé par le passé – notamment avec « Riddick » – qu’il savait concrétiser ses envies coûte que coûte. Passion communicative ou simple question d’opportunité ? Quoi qu’il en soit :

Caine, fort de deux Oscars et six nominations, semble prêt pour un dernier tour.

Aucune date officielle n'a encore été communiquée pour cette suite surprenante.

L’annonce ne manque pas d’interroger sur les surprises qu’offrira ce nouvel opus… et sur les coulisses d’un casting qui fait déjà couler beaucoup d’encre.