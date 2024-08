Il y a 40 ans, Michael Caine brisait sa règle d’or pour embrasser Superman

Michael Caine a enfreint ses règles pour le film "Piège mortel".

Michael Caine, acteur respecté et établi dans le milieu d’Hollywood depuis 1946, n’est pas un inconnu pour le grand public. Avec plus de 170 films à son actif, Caine est devenu une véritable icône, attirant les foules rien qu’avec son nom. Grâce à son succès et sa longévité dans le milieu, il a acquis le privilège d’émettre certaines conditions avant d’accepter un nouveau travail.

Un acteur qui brise ses propres règles

Cependant, dans son autobiographie intitulée « What’s it All About ? », Caine raconte comment il a enfreint une de ses règles sur le tournage du film Piège mortel en 1982. Malgré son statut de star, qui lui permettait de demander des modifications au scénario, Caine s’est plié aux exigences du tournage, même lorsque celles-ci l’ont poussé hors de sa zone de confort.

Le co-star du film n’était autre que Christopher Reeve, célèbre pour son rôle de Superman dans les années 70 et 80. C’est ce dernier qui a été le déclencheur pour que Caine brise une de ses règles les plus strictes : ne pas embrasser un autre homme à l’écran.

Un moment progressiste pour le cinéma

Le choix de Caine de rompre cette règle pour embrasser sa co-star a été perçu comme un moment progressiste pour l’époque, compte tenu du fait que le film est sorti en 1982. Reeve a même partagé dans une interview que ce baiser a potentiellement coûté au film 10 millions de dollars en raison de la controverse et de la négativité qu’il a suscité.

Malgré cela, Caine était prêt à embrasser Superman, une anecdote amusante qui rend hommage à Christopher Reeve.

Les raisons derrière la règle de Caine

Ce refus d’embrasser un autre homme à l’écran trouve son origine dans une expérience traumatisante de son enfance. Lorsqu’il était enfant, dans les années 1930 et 1940, Caine avait été contraint d’embrasser un autre garçon lors d’une pièce de théâtre à l’école, ce qui l’avait profondément marqué.

Ainsi, lorsque l’opportunité s’est présentée dans Piège mortel, Caine a saisi l’occasion et a enfreint sa règle, pour le bien du film.