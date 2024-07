Bande-annonce de la saison 4 de « Superman & Lois »

The CW a sorti une nouvelle bande-annonce pour "Superman & Lois" saison 4.

Superman & Lois : une nouvelle saison et une bande-annonce allongée

Les fans de l’univers DC, et plus particulièrement de Superman, seront ravis d’apprendre que la chaîne américaine The CW a récemment dévoilé une bande-annonce allongée pour la quatrième saison de la série Superman & Lois.

Un nouveau chapitre pour le couple le plus célèbre de l’univers DC

La bande-annonce donne un premier aperçu de ce qui attend le couple le plus emblématique de l’univers DC dans cette nouvelle saison. Le suspens est à son comble et promet de nombreux rebondissements.

La CW : une chaîne au service des fans de DC

Depuis de nombreuses années, The CW ne cesse de surprendre les fans de DC avec des séries de qualité. Superman & Lois ne fait pas exception à la règle et continue de ravir les admirateurs du couple mythique.