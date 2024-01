Ces grandes questions encore sans réponse dans l’Univers DC

Le redémarrage imminent de l'univers DC soulève toujours des questions majeures à propos de l'univers étendu de DC. Quels mystères restent donc à élucider ?

Le reboot de l’Univers DC : des questions en suspens

Un vent de renouveau souffle sur le DC Universe (DCU). Pourtant, de nombreuses interrogations subsistent concernant le canon de cet univers en pleine mutation, mais aussi celui de son prédécesseur, le DC Extended Universe (DCEU). Ce dernier, démarré en 2013 avec Man of Steel, tire sa révérence avec Blue Beetle et Aquaman and the Lost Kingdom, laissant place à la première série télé du DCU, Creature Commandos, et au premier film de ce nouvel univers, Superman: Legacy. Les contours exacts du reboot à venir, les éléments du canon qui resteront inchangés et les visages familiers du DCEU qui feront leur retour dans le DCU restent à préciser.

Une transition DCEU-DCU sous le signe du mystère

Suite à la fusion de Warner Bros et Discovery, James Gunn et Peter Safran ont été nommés co-directeurs de DC Studios. Ils ont rapidement annulé les futurs volets prévus pour le DCEU, et ont commencé à travailler sur un DCU rebooté. Selon Gunn, le nouveau DCU ne serait qu’un reboot partiel de l’ancien DCEU, les modifications de la timeline par Barry Allen dans The Flash permettant d’expliquer pourquoi certains éléments sont désormais radicalement différents, alors que d’autres restent inchangés. Malgré cette explication limpide, 7 grandes questions demeurent quant au futur DCU et à sa relation avec l’ancien DCEU.

Des interrogations persistantes

Parmi ces questions, celle de la place de Blue Beetle dans le nouvel univers DC. James Gunn a déclaré que ce film ne ferait pas partie du nouveau DCU, mais que Xolo Maridueña, qui incarne Jaime Reyes, reviendra. On se demande aussi quelle version de Justice League sera considérée comme canonique. En outre, l’appartenance d’Aquaman au DCU reste floue, tout comme la manière dont la fin de The Flash se connecte au DCU. Enfin, on s’interroge sur le devenir de certains personnages du DCEU dans le DCU, et sur le retour éventuel de Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman.