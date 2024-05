Transformers One dévoile l’histoire d’Optimus Prime & Megatron négligée par les films en live-action

Les fans de l'univers Transformers attendent avec impatience le film d'animation Transformers One. Ce dernier pourrait offrir des éléments de réponses à nombre de questions.

Une nouvelle vision de l’univers Transformers

Le cinéma d’animation se prépare à accueillir une nouvelle entrée très attendue dans la franchise bien-aimée des Transformers. Transformers One, prévu pour sortir à la fin de l’année 2024, compte prendre une approche entièrement nouvelle de la franchise. Il se concentrera sur les personnages emblématiques de la série, agissant comme un préquel à la trame principale de l’univers Transformers.

Un passé oublié enfin exploré

Le film s’attaque à un aspect de la saga que les films en live-action n’ont pas traité : le passé d’Optimus Prime et de Megatron en tant qu’amis. Ces deux personnages sont les protagonistes et antagonistes principaux de la franchise Transformers, mais leur passé a été très peu développé dans les films, ce qui rend Transformers One particulièrement excitant pour les fans.

L’origine d’une rivalité légendaire

Transformers One sera une histoire d’origine, se déroulant sur la planète Cybertron. Le film se concentrera sur la transformation d’Orion Pax et de D-16 en Optimus Prime et Megatron, mettant en lumière leur arc narratif passant d’amis à ennemis. Il s’agit du premier projet depuis longtemps qui tente de couvrir cette histoire, ce qui suscite beaucoup d’enthousiasme parmi les fans de longue date de Transformers.

Un passé négligé par les films en live-action

Malgré l’importance d’Optimus Prime et de Megatron pour les films en live-action Transformers, les films n’ont jamais exploré leur histoire commune. Transformers One se concentre enfin sur leurs origines sur Cybertron, ce qui signifie que la relation entre Optimus Prime et Megatron pourra enfin être explorée.