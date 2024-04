Transformers One : découvrez l’origine des pouvoirs d’Optimus Prime et Megatron

Paramount Pictures a dévoilé la bande-annonce du film d'animation Transformers One, une préquelle de la célèbre saga cinématographique de Paramount Pictures et DreamWorks Pictures inspirée des jouets du même nom de la marque Hasbro.

Tl;dr Transformers One est une préquelle en film d’animation.

Le film raconte les origines d’Optimus Prime et de Megatron.

Il promet une aventure pleine d’action et d’humour.

Transformers One sortira en salles le 13 septembre 2024.

Un nouveau regard sur les origines de Transformers

Le premier trailer de Transformers One a été dévoilé et révèle des détails jusqu’alors inconnus sur l’intrigue du film d’animation. Cette préquelle se déroule avant la chute de Cybertron et dépeint la transformation de l’amitié entre un jeune Optimus Prime (Chris Hemsworth) et Megatron (Brian Tyree Henry) en une rivalité acharnée.

Un ton comique pour une préquelle attendue

Le trailer dévoile un ton comique et une aventure palpitante où Orion Pax (le futur Optimus Prime) et D-16 (le futur Megatron) s’associent pour contrer une menace pesant sur Cybertron. Accompagnés de Bumblebee (B-127) et d’Elita-1, tous capable de se transformer en voitures, ils promettent de nombreux moments d’action et d’humour. Ainsi, Transformers One s’annonce comme une origin story pour les Autobots et les Decepticons.

Un voyage dans les origines de la franchise

En plus de l’action et de l’humour, le trailer indique également une menace imminente pour Cybertron que le groupe principal aura du mal à affronter. Le résultat de cette bataille pourrait être à l’origine de la rupture entre les futurs leaders Autobot et Decepticon, les positionnant comme adversaires à la fin. Le film pourrait également éviter de les transformer en ennemis jurés, préparant le terrain pour une histoire beaucoup plus large à venir.

La production de Transformers One

Transformers One est réalisé par Josh Cooley et écrit par Andrew Barrer, Steve Desmond et Gabriel Ferrari. Le film sera distribué par Paramount Pictures et mettra en vedette, entre autres, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth et Brian Tyree Henry. Il est prévu pour une sortie en salles le 13 septembre 2024.