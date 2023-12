Des débuts décevants pour Aquaman 2 au box-office

Aquaman and the Lost Kingdom fait moins bien que Shazam! Fury of the Gods.

Tl;dr Aquaman and the Lost Kingdom déçoit pour ses débuts au cinéma.

Le film de James Wan réalise un score inférieur à Shazam! Fury of the Gods.

Il a tout de même la possibilité de croître dans les semaines à venir.

Aquaman and the Lost Kingdom bénéficiera d’un manque de concurrence en 2024.

Un démarrage en demi-teinte pour Aquaman and the Lost Kingdom

Le week-end d’ouverture du film Aquaman and the Lost Kingdom n’a pas répondu aux attentes de DC Studios. Cette suite directe du succès retentissant de 2018, Aquaman, voit le retour de Arthur Curry (Jason Momoa), aperçu dans la séquence post-générique de The Flash. Il fait équipe avec son demi-frère peu fiable, Orm (Patrick Wilson), pour affronter le méchant Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II).

Des chiffres décevants

Selon Deadline, les prévisions du week-end d’ouverture de trois jours pour le box-office de Aquaman and the Lost Kingdom ont chuté lors d’un dimanche de veille de Noël calme. Son week-end d’ouverture américain est désormais estimé à 27,6 millions de dollars, nettement inférieur aux 30.1 millions de dollars que le flop de DC Studios de 2023, Shazam! Fury of the Gods, avait récolté lors de son propre week-end d’ouverture. Ce total ferait de la suite dirigée par Jason Momoa le quatrième pire week-end d’ouverture de la franchise, derrière The Suicide Squad, Blue Beetle et Wonder Woman 1984.

Un espoir de croissance

Ce résultat pour la sortie de Aquaman and the Lost Kingdom est une déception, compte tenu du fait que le budget de production du film dépasse les 200 millions de dollars. Cependant, il a encore une opportunité de croître au fur et à mesure que sa diffusion se poursuit dans les semaines et les mois à venir. Les sorties de fin d’année ont tendance à avoir des recettes hebdomadaires relativement constantes, donc la période du Nouvel An et le mois de janvier pourraient offrir une croissance précieuse pour le titre.