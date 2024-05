Dix films sur Le Seigneur des Anneaux que WB pourrait réaliser après son préquel sur Gollum

Avec son annonce d'un nouveau film Le Seigneur des Anneaux, Warner Bros. est attendu par les fans. Et les possibilités sont nombreuses tant l'univers est étendu.

Tl;dr Warner Bros prépare un préquel du Seigneur des Anneaux intitulé La chasse à Gollum.

Plusieurs autres histoires de la Terre du Milieu pourraient suivre.

De nombreuses intrigues restent encore à explorer à partir des livres de Tolkien.

Warner Bros ne détient pas les droits du livre Le Silmarillion, limitant les histoires qu’ils peuvent adapter.

Une nouvelle ère pour la Terre du Milieu

Warner Bros, le géant du cinéma, a annoncé la production d’un préquel du Seigneur des Anneaux, baptisé La chasse à Gollum. Ce film suivra les péripéties du personnage de Gollum, traqué par Gandalf et Aragorn, et jettera les bases de l’histoire de Frodo. Selon les informations disponibles, le studio détient les droits nécessaires pour adapter cette histoire tirée du livre de Tolkien Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau.

Une mine d’histoires non exploitées

Le monde de la Terre du Milieu, créé par J.R.R. Tolkien, est riche en récits passionnants qui pourraient être adaptés à l’écran. Bien que Peter Jackson ait couvert les événements principaux de Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, de nombreuses autres histoires restent inexplorées. Ces récits sont principalement contenus dans Le Silmarillion, un livre dont Warner Bros ne détient pas les droits.

Des possibilités alléchantes pour le futur

Malgré cette contrainte, plusieurs intrigues mentionnées dans Le Hobbit, les trois livres du Seigneur des Anneaux et leurs annexes pourraient être adaptées à l’écran. Par exemple, l’histoire de Sam Gamgee et ses 13 enfants, le règne d’Aragorn en tant que roi Elessar, ou encore les aventures de Gimli et Legolas après la chute de Sauron. Ces histoires pourraient donner lieu à des films captivants, enrichissant l’univers cinématographique du Seigneur des Anneaux.