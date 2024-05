Warner Bros. Discovery fait supprimer le fanfilm The Hunt for Gollum après l’annonce d’un film du même titre

Le fanfilm The Hunt for Gollum de Chris Bouchard a été supprimé par Warner Bros. Discovery pour ne pas impacter le film The Hunt for Gollum du réalisateur Andy Serkis.

The Hunt for Gollum, une nouvelle adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux

Warner Bros. Discovery a récemment annoncé l’arrivée d’un nouveau film dans la franchise Le Seigneur des Anneaux. Intitulé The Hunt for Gollum, le film, prévu pour 2026, verra Andy Serkis reprendre son rôle emblématique et assumer également la réalisation. Peter Jackson, réalisateur des trilogies originales, fera également son retour en tant que producteur.

Le fanfilm The Hunt for Gollum est supprimé

Cependant, une polémique a éclaté lorsque Warner Bros. Discovery a fait retirer le fanfilm The Hunt for Gollum. Ce dernier, qui a plus de 15 ans, était hébergé sur la chaîne YouTube Independent Online Cinema. Il a été supprimé suite à une notification de droits d’auteur, alors qu’il avait déjà accumulé près de 14 millions de vues. Le réalisateur du fanfilm, Chris Bouchard, espère pouvoir résoudre ce conflit.

Des décisions controversées chez Warner Bros. Discovery

Ce n’est pas la première fois que Warner Bros. Discovery fait face à des critiques pour ses décisions. Depuis 2022, la société américaine présidée par David Zaslav a pris plusieurs décisions controversées, comme l’abandon d’un film Batgirl déjà terminé et la mise de côté de Coyote vs. Acme. Cette suppression d’un fanfilm vieux de 15 ans est la dernière en date d’une série de tentatives visant à ramener la franchise Le Seigneur des Anneaux sur grand écran.

Impact sur le public

Ces polémiques pourraient nuire à la réception du nouveau film. En effet, certains fans pourraient choisir de boycotter le film en raison de la suppression du fan film. De plus, The Hunt for Gollum, qui est au cœur du nouveau film, est un élément mineur dans l’œuvre de J. R. R. Tolkien. Par conséquent, il reste à voir comment le public recevra ce nouveau film.