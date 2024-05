Andy Serkis va réaliser le film The Hunt for Gollum

La nouvelle adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux avec une histoire centrée sur Gollum est prévue pour 2026.

Tl;dr Un nouveau film de la saga Le Seigneur des Anneaux, intitulé The Hunt for Gollum, a été annoncé.

Le film sera produit par Peter Jackson et réalisé par Andy Serkis, qui reprendra également son rôle de Gollum.

L’histoire se situe pendant les événements de La Communauté de l’Anneau, lorsque Gandalf, Aragorn et Sauron cherchent tous Gollum.

Le film sera raconté du point de vue de Gollum, avec Gandalf et Aragorn comme antagonistes.

Une nouvelle aventure en Terre du Milieu

Une nouvelle pépite cinématographique pour les fans inconditionnels de J. R. R. Tolkien se profile à l’horizon. Un nouveau chapitre de la célèbre saga Le Seigneur des Anneaux, intitulé The Hunt for Gollum, a été annoncé. Ce film prometteur fait suite à la trilogie Le Hobbit et à la série Amazon Prime Video, Les Anneaux de Pouvoir.

First Of New Lord Of The Rings Films To Be Released In 2026, Says WBD CEO David Zaslav https://t.co/NbNgviW7Dr — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 9, 2024

Une équipe de talent aux commandes

Derrière ce projet d’envergure, on retrouve des noms familiers. Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie originale Le Seigneur des Anneaux, produira le film et sera impliqué à chaque étape du processus. Par ailleurs, Andy Serkis, dont l’interprétation emblématique de Gollum a révolutionné l’utilisation de la technologie de capture de mouvement dans le cinéma, sera à la tête du projet en tant que réalisateur et reprendra le rôle de Gollum, un ancien Hobbit de la branche des Forts qui a été maudit par l’Anneau unique de Sauron, le Seigneur des Ténèbres.

Un nouvel éclairage sur l’intrigue

Le titre The Hunt for Gollum fait référence à une période précédant les événements du Seigneur des Anneaux, lorsque Gandalf, Aragorn et Sauron étaient tous à la recherche de Gollum. Le film, centré sur la perspective de Gollum, présentera les héros bien-aimés du Seigneur des Anneaux, tels que Aragorn et Gandalf, comme des antagonistes.

Une perspective unique

Le fait de mettre Gollum à l’honneur promet une exploration plus profonde de ce personnage complexe, torturé par l’influence de l’Anneau Unique. Cette nouvelle perspective pourrait offrir une lecture plus nuancée et intéressante des événements, transformant les héros traditionnels en antagonistes dans le récit de Gollum.