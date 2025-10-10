Les fans de cette série fantastique injustement annulée trouvent leur bonheur avec cette « suite » sur Netflix

Privés de la suite de leur série fantastique préférée, de nombreux téléspectateurs cherchent une alternative pour combler ce vide. Sur Netflix, une nouvelle production séduit déjà ces amateurs en quête d'aventure et de magie.

Tl;dr Netflix annule fréquemment des séries populaires prématurément.

Fate: The Winx Saga s’arrête sur un cliffhanger frustrant.

s’arrête sur un cliffhanger frustrant. Winx Club: La Magie est de Retour propose une alternative animée.

Une annulation qui laisse les fans sur leur faim

Difficile pour les amateurs de séries de cacher leur déception : une fois de plus, Netflix vient d’interrompre une production avant qu’elle n’ait pu conclure son intrigue. Cette fois, c’est au tour de Fate: The Winx Saga, adaptation en prises de vues réelles du célèbre dessin animé Winx Club, de rejoindre la longue liste des séries stoppées net par la plateforme, à l’image de Sense8, The OA ou encore The Dark Crystal: Age of Resistance. Pour bon nombre d’abonnés, ce rythme d’annulations précipitées devient source de frustration, en particulier lorsque les histoires restent inachevées.

L’univers magique d’Alfea brutalement interrompu

Dans cette série, le spectateur suivait les aventures de Bloom, jeune fée dotée d’un pouvoir ardent, et ses amis élèves du collège d’Alfea. Leur mission : comprendre leurs dons tout en affrontant des menaces surnaturelles telles que les redoutés Burned Ones puis, en saison 2, l’organisation des Blood Witches menée par un ancien camarade devenu ennemi. La tension montait jusqu’à l’affrontement final où Bloom tentait, dans la foulée d’une révélation inattendue sur sa mère biologique, de refermer un dangereux portail. Le public attendait avec impatience la suite… qui n’arrivera jamais.

L’espoir renaît avec le retour du format animé

Pour ceux que la fin abrupte laisse perplexes ou insatisfaits, il existe cependant une alternative sur Netflix. Le reboot animé baptisé Winx Club: La Magie est de Retour permet aux fans de retrouver Bloom et ses camarades dans un univers fidèle à la série originelle. Actuellement, treize épisodes sont disponibles et treize autres devraient suivre prochainement ; même si aucune reconduction n’est annoncée à ce jour, le format reste prometteur et accessible à toute la famille.

L’animation : une solution pérenne ?

Beaucoup regrettent que la magie visuelle et narrative du dessin animé ait peiné à trouver sa place dans la version live-action. Mais peut-être cette limitation technique est-elle justement l’occasion pour le studio derrière La Magie est de Retour d’explorer sans contrainte l’imaginaire foisonnant du monde des Winx. Après tout, comme le rappellent nombre d’observateurs : « L’animation offre une liberté créative totale >. » Les prochaines décisions éditoriales de Netflix seront donc scrutées avec attention par toute une communauté toujours fidèle à ses fées préférées.