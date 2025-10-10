A Knight of the Seven Kingdoms : aventures chevaleresques avant l’ère Targaryen

Prévue pour 2026 sur HBO, la nouvelle série A Knight of the Seven Kingdoms plonge dans les coulisses d’un Westeros plus proche du peuple.

Tl;dr A Knight of the Seven Kingdoms explore Westeros sous un angle inédit, loin des palais et des jeux de pouvoir.

La série suit Ser Duncan et son écuyer Egg dans des aventures centrées sur des héros ordinaires et des interactions humaines.

La diffusion est prévue pour janvier 2026, avec une saison inaugurale de six épisodes d’environ trente minutes chacun.

Un nouveau regard sur le royaume des Sept Couronnes

À l’heure où l’ombre de Game of Thrones plane encore sur le paysage télévisuel mondial, l’univers imaginé par George R. R. Martin s’apprête à s’enrichir d’une nouvelle pièce maîtresse. Après la réussite inattendue de la préquelle House of the Dragon, qui avait su rallumer la flamme malgré les débats houleux autour de la dernière saison du show originel, voici venir A Knight of the Seven Kingdoms. Le premier trailer, fraîchement dévoilé, promet une plongée inédite dans un Westeros méconnu.

Loin des palais : l’intimité au cœur du récit

Ce nouvel opus s’éloigne délibérément des jeux de pouvoir sanglants qui rythmaient les grandes maisons. Cette fois, ce sont les chemins boueux et les auberges animées qui servent de décor principal. Sous la houlette du showrunner Ira Parker, la série mettra en avant le point de vue des anonymes : armuriers, serveuses ou chevaliers errants prendront la parole, reléguant rois et reines à l’arrière-plan. Selon cette perspective, l’ambition n’est plus celle de conquérir le trône, mais bien de survivre dans un monde sans pitié.

Dunk et Egg : duo inattendu et promesse d’aventure

Située près de 90 ans avant les événements majeurs connus des fans, A Knight of the Seven Kingdoms adapte les récits Tales of Dunk and Egg signés par George R. R. Martin. On y suivra le parcours du jeune et intègre Ser Duncan the Tall (Peter Claffey) accompagné d’un écuyer au secret lourd : Egg (Dexter Sol Ansell). Ces deux héros atypiques croisent notamment la route du prince Aerion « Brightflame » Targaryen (Finn Bennett) ou encore celle du facétieux Ser Lyonel Baratheon (Daniel Ings). La saison inaugurale – six épisodes brefs d’une trentaine de minutes – revisitera leur rencontre lors d’un tournoi crucial à Ashford et le tout premier « Trial of Seven » depuis un siècle.

Tonalité réaliste et sortie attendue en 2026

Là où dragons et magie étaient omniprésents auparavant, cette nouvelle itération choisit une atmosphère plus rugueuse : l’action se déroule environ cinquante ans après la disparition du dernier dragon. Les intrigues privilégient alors l’honneur chevaleresque, l’amitié éprouvée face à l’adversité et une certaine humanité brute. Plus qu’un simple retour à Westeros, c’est donc une invitation à redécouvrir ses racines populaires.

La diffusion est prévue pour janvier 2026 – un horizon déjà scruté avec impatience par toute une communauté.