Le co-créateur de « A Knight of the Seven Kingdoms » dévoile l’absence d’un élément phare

Le co-créateur de la nouvelle série dérivée de Game of Thrones, « A Knight of the Seven Kingdoms », annonce que ce prochain spin-off se distinguera par l'absence d'un élément central qui avait marqué la série originale.

Un spin-off qui casse les codes

La prochaine série dérivée de l’univers de Game of Thrones, intitulée A Knight of the Seven Kingdoms, s’apprête à surprendre les habitués de la franchise. Son co-créateur, Ira Parker, a récemment confié à Entertainment Weekly que la production avait pris une décision radicale : abandonner la célèbre séquence d’ouverture animée qui a marqué les esprits dans les précédentes séries, y compris House of the Dragon. À la place ? « Une simple carte titre en typographie médiévale placée entre deux scènes d’action », résume Parker, affirmant que ce choix reflète l’esprit du personnage principal.

L’inspiration Dunk : sobriété et authenticité

Pour mieux comprendre cette rupture, il faut se pencher sur la personnalité de « Dunk », le héros incarné par Peter Claffey. « Toutes nos décisions ont été prises en pensant à lui, jusque dans le générique », explique Parker. Contrairement aux univers foisonnants et orchestraux accompagnant les grandes familles de Westeros, ici, sobriété et simplicité priment. Parker va même jusqu’à préciser : « Le générique original et celui de House of the Dragon sont majestueux. Mais Dunk n’est ni flamboyant ni ostentatoire : il est direct, terre-à-terre ». Ce positionnement artistique a pourtant généré un certain stress chez le créateur : renoncer à un élément aussi iconique n’a pas été anodin. Mais, selon lui, cela « sert notre propos ».

Retour à une vision plus humaine de Westeros

Ce recentrage s’étend bien au-delà du générique. Là où les sagas précédentes mettaient en scène des intrigues royales foisonnantes, ce nouveau chapitre plonge au cœur du quotidien des gens simples — chevaliers errants, écuyers et villageois — loin des manœuvres des puissants. L’adaptation des célèbres nouvelles « Dunk and Egg » offre ainsi une perspective plus intime sur l’univers créé par George R.R. Martin. On suivra notamment le parcours de Dunk et de son jeune écuyer Egg (interprété par Dexter Sol Ansell) dans un monde médiéval rude, mais porteur d’une lueur d’espoir.

Pour saisir l’atmosphère qui se dessine dans cette nouvelle œuvre, imaginez plutôt une Angleterre du XIVe siècle : brutale, mais habitée d’une simplicité désarmante.

Bientôt sur vos écrans… mais patience exigée !

La diffusion de A Knight of the Seven Kingdoms est attendue sur HBO et HBO Max courant 2026 — sans date précise pour l’instant. En attendant cette plongée inédite au cœur de Westeros version « pieds sur terre », la plateforme propose déjà une sélection étoffée pour combler les passionnés du genre :

Ce spin-off fait clairement le pari du renouvellement tout en restant fidèle à l’âme de ses héros ordinaires.