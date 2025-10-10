Les stars d’une série culte pour enfants d’ABC se retrouvent, 25 ans après l’arrêt du show

Vingt-cinq ans après l’arrêt de l’émission, les acteurs emblématiques d’un programme pour enfants diffusé sur ABC s’apprêtent à se retrouver. Cette réunion très attendue ravive la nostalgie des fans de ce rendez-vous culte de la télévision jeunesse.

Un retour inattendu pour les fans de « Boy Meets World »

La nostalgie frappe fort cette saison dans l’émission phare d’ABC, Dancing With the Stars. Alors que la compétition bat son plein, un événement inattendu vient titiller la fibre des téléspectateurs les plus fidèles : la réunion entre Danielle Fishel et William Daniels, figures emblématiques de la série culte Incorrigible Cory. L’annonce a été faite par Fishel elle-même sur Instagram, suscitant un véritable engouement auprès de ceux qui n’ont jamais oublié leurs héros d’enfance.

Le professeur Feeny reprend du service… sur la piste de danse !

À bientôt 99 ans, William Daniels, immortalisé dans le rôle du professeur puis principal George Feeny, ne se contente pas d’une simple apparition. Il rejoindra sa partenaire d’antan lors de la « Dedication Week » – moment clé où chaque célébrité rend hommage à une personne chère. Cette fois-ci, c’est l’actrice incarnant Topanga Lawrence qui souhaite honorer celui qu’elle décrit comme une source d’inspiration majeure. Sur son podcast, elle confie : « Mr. Feeny lui-même sera avec moi sur le parquet… Oui, on va danser sur le générique que vous aimez tant ! »

L’héritage d’une série culte toujours vivant

Incorrigible Cory, diffusée entre 1993 et 2000 sur ABC, racontait le passage à l’âge adulte de Cory Matthews et sa bande, accompagnés à chaque étape par les conseils avisés du fameux Mr. Feeny. Depuis la fin du show – prolongé plus tard par le spin-off Le Monde de Riley –, ses acteurs ont multiplié les retrouvailles pour le plus grand bonheur des fans. Et ce n’est peut-être pas fini : selon Fishel, quelques autres invités pourraient bien venir pimenter cette soirée déjà riche en émotions.

Pour mieux saisir ce rendez-vous tant attendu, voici ce qui attend les téléspectateurs :

Dédicace spéciale : Fishel danse en hommage à Daniels.

Fishel danse en hommage à Daniels. Morceau culte : Le générique original retentira dans la salle.

Le générique original retentira dans la salle. Nostalgie garantie : D’autres surprises pourraient s’inviter à la fête.

Un moment rare à ne pas manquer

Ce clin d’œil chargé d’émotion promet d’être l’un des temps forts de cette saison de Dancing With the Stars. La carrière impressionnante de Daniels – ponctuée depuis des décennies par l’affection du public et sa participation régulière aux conventions – prendra une nouvelle dimension lorsque retentiront les premières notes du générique familier. Rendez-vous mardi prochain à 20 heures sur ABC, pour assister à cet hommage vibrant et partager, le temps d’une danse, la magie intacte des grandes séries américaines.