Trois séries de science-fiction incontournables sur la fin du monde

Dans l’univers foisonnant de la science-fiction, plusieurs séries explorent avec brio les conséquences de la fin du monde. Découvrez trois œuvres incontournables qui abordent l’apocalypse à travers des récits captivants et des univers saisissants.

Tl;dr Séries explorant l’apocalypse en temps réel.

Exemples majeurs : Containment , Jericho , The Last of Us .

, , . L’accent est mis sur l’humain face au chaos.

L’apocalypse vue par la télévision : au cœur du chaos

S’il y a bien un thème qui ne cesse de fasciner le public, c’est celui de la fin du monde. Depuis des siècles, les artistes s’en emparent pour raconter l’effondrement de la civilisation ou imaginer une planète à l’agonie. La télévision, loin d’être en reste, multiplie aujourd’hui les récits où la menace ne se situe pas seulement après l’événement, mais aussi alors que tout bascule. Trois séries récentes illustrent parfaitement cette tendance à explorer l’apocalypse en temps réel.

L’épidémie selon Containment : le basculement minute après minute

Diffusée pour la première fois en 2016 sur The CW, la série Containment n’a peut-être pas marqué tous les esprits à sa sortie. Pourtant, avec le recul, elle s’impose comme une plongée saisissante dans les débuts d’une crise épidémique majeure. À Atlanta, la découverte d’un virus foudroyant entraîne l’instauration d’un cordon sanitaire. Séparés du reste du monde, les habitants doivent désormais lutter pour survivre dans un huis clos anxiogène où chaque interaction compte. Certes, la série s’égare parfois dans des intrigues secondaires et laisse plusieurs questions sans réponse — notamment sur l’origine de la contamination — mais elle réussit à montrer avec force à quel point nos repères peuvent voler en éclats du jour au lendemain.

Jericho : survivre au choc nucléaire immédiat

Loin de se concentrer sur les ruines post-apocalyptiques, Jericho invite le spectateur à vivre le cataclysme au moment même où il survient. Dans cette petite ville fictive du Kansas, tout bascule quand une explosion nucléaire est observée à l’horizon. Coupés du monde extérieur et sans information fiable, les habitants passent brutalement d’une vie ordinaire à une lutte quotidienne pour maintenir leur communauté debout face à l’incertitude totale. Ce qui frappe ici, c’est la manière dont la série met en scène non seulement la survie matérielle mais aussi le choc psychologique et les étapes du deuil collectif.

Voici ce qui rend cette approche si percutante :

L’expérience « en direct » de la catastrophe.

L’importance des réactions humaines face à l’inconnu.

L’évolution rapide des solidarités ou des tensions internes.

L’entre-deux incertain de The Last of Us

Souvent rangée parmi les œuvres post-apocalyptiques, la série adaptée du célèbre jeu vidéo offre pourtant une vision plus nuancée. Si vingt ans se sont écoulés depuis qu’une infection fongique a ravagé l’humanité, le monde décrit dans The Last of Us n’a pas encore totalement digéré sa tragédie. Aux côtés de Joel et Ellie — duo aussi improbable qu’attachant — on découvre un univers où subsiste encore un espoir fragile : celui d’un remède possible. Les différentes communautés affrontent chacune leur lot de périls et tentent tant bien que mal de redéfinir leurs codes alors même que tout reste instable.

Ces séries rappellent que lorsque le pire advient sous nos yeux, ce sont avant tout nos choix individuels et collectifs qui dessinent notre avenir – et peut-être notre salut.