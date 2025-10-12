Pour de nombreux internautes, cette série fantastique annulée sur Prime Video méritait une suite

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes expriment leur déception face à l’arrêt prématuré d’une série fantastique diffusée sur Prime Video. Beaucoup estiment qu’elle aurait mérité d’être renouvelée et poursuivie au-delà de sa première saison.

Une annulation qui ne passe pas inaperçue

Alors que la communauté des amateurs de fantasy se remet à peine du choc, l’annonce de la fin de la série La Roue du Temps après seulement trois saisons sur Prime Video continue d’alimenter la grogne. Adaptée de la saga littéraire à succès de Robert Jordan, cette série portée par Rosamund Pike – dans le rôle central de Moiraine, une magicienne guidant un groupe vers la lutte contre le Mal – semblait pourtant avoir tous les atouts pour s’installer durablement.

L’émotion des fans : colère et regrets sur X

Sur les réseaux sociaux, notamment X (anciennement Twitter), les réactions ne tarissent pas. Certains internautes peinent à digérer ce choix. L’un d’eux confie, non sans émotion : « J’ai envie de pleurer chaque fois que j’y repense. » Un autre utilisateur partage son amertume : « C’est vraiment énervant ! La saison 3 était la meilleure, ça s’améliorait et ils annulent… ». Ces témoignages reflètent un sentiment général d’incompréhension face à une décision jugée précipitée.

Un potentiel inexploité face à une concurrence coûteuse

Ce qui alimente d’autant plus la frustration, c’est le parallèle avec une autre superproduction du catalogue Prime Video, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Alors que cette dernière atteint des budgets vertigineux — environ 465 millions de dollars pour sa première saison — La Roue du Temps, avec ses quelque 80 millions investis, proposait une alternative ambitieuse et économiquement plus raisonnable. Plusieurs observateurs pointent d’ailleurs la richesse narrative potentielle de l’œuvre de

Pour clarifier l’intérêt stratégique qu’aurait pu représenter cette série, rappelons :

L’adaptation disposait d’un vaste matériau littéraire pour plusieurs saisons.

L’univers pouvait séduire un large public grâce à son accessibilité.

L’investissement restait contenu au regard des ambitions affichées.

L’espoir ténu d’un retour ?

Nombreux sont ceux qui estiment que le projet méritait au moins huit saisons pour respecter l’ampleur narrative imaginée par son auteur. Si certains fans espèrent encore un revirement — ou même une résurrection inespérée — il reste cependant possible de (re)découvrir les trois saisons déjà disponibles en streaming sur Prime Video. Quoi qu’il advienne, l’engouement suscité par La Roue du Temps souligne combien les univers fantasy trouvent toujours un écho passionné auprès du public.