Les Anneaux de Pouvoir : Selon cette Théorie, Kemen serait ce Personnage du Seigneur des Anneaux

La théorie des Anneaux de Pouvoir révèle que Kemen est secrètement ce personnage du Seigneur des Anneaux.

Tl;dr Kemen pourrait être révélé comme un personnage détestable dans The Lord of the Rings: The Rings of Power.

Une théorie populaire suggère que Kemen pourrait devenir la Bouche de Sauron.

La série Rings of Power devrait apporter une réponse définitive sur le destin de Kemen dans les prochaines saisons.

L’ombre de la corruption plane sur Kemen

Le personnage de Kemen dans The Lord of the Rings: The Rings of Power semble condamné à un sombre destin. Une théorie particulièrement intéressante le révèle comme l’un des personnages les plus détestables de l’univers du Seigneur des Anneaux. En effet, de nombreux disciples de Sauron dans le Troisième Âge étaient autrefois des hommes mortels, mais des siècles de corruption les ont amenés à oublier leur identité passée.

Un destin sombre pour Kemen

Kemen est le fils de Pharazôn, le roi usurpateur de Númenor, dans Rings of Power. Sa connexion à ce roi tristement célèbre fait déjà présager une morale douteuse pour Kemen. Un passage particulièrement intriguant de la saison 2 fait allusion à une sombre prophétie faite par la mère de Kemen à sa naissance. Elle prédisait que Kemen rencontrerait une « fin tragique« .

La Bouche de Sauron

Une théorie populaire suggère que Kemen pourrait devenir un Spectre de l’Anneau. Cependant, la nature presque sournoise de Kemen ne correspond pas tout à fait à l’image d’un méchant puissant et menaçant. Au lieu de cela, la théorie propose que Kemen deviendra la Bouche de Sauron, le héraut officiel et serviteur loyal du Seigneur des Ténèbres.

Le rôle de Kemen dans le futur

Malgré un décalage temporel, l’argument le plus convaincant pour que Kemen devienne la Bouche de Sauron réside dans son rôle à Númenor. Sa valeur principale dans Rings of Power est d’être le porte-parole de son père, le roi Pharazôn. Ce rôle correspond précisément à ce que fait la Bouche de Sauron pour son maître.