Les connexions entre le nouveau film du Seigneur des Anneaux et la trilogie principale

Le film "Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim" se déroule plus d'un siècle avant la trilogie LOTR de Jackson, tout en conservant des liens passionnants avec celle-ci.

L’univers de J.R.R. Tolkien continue de s’épanouir sur grand écran avec l’annonce du film Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim de Warner Bros. Ce préquel animé nous plongera dans une période différente de l’histoire de la Terre du Milieu, tout en conservant de nombreux liens avec la trilogie de Peter Jackson.

La trilogie de Jackson a établi un standard élevé pour les adaptations de Tolkien, grâce à son esthétique, son casting et son respect du canon. Il n’est donc pas surprenant que l’une des questions les plus fréquentes concernant La Guerre des Rohirrim soit celle de son lien avec la trilogie originale.

Le Royaume de Rohan, présent dans Les Deux Tours et Le Retour du Roi, sera au cœur de ce film. L’audience aura l’occasion d’en apprendre davantage sur son histoire à travers le récit du Roi Helm Hammerhand, qui a régné sur Rohan 183 ans avant la mort de Théoden dans Le Retour du Roi.

La Guerre des Rohirrim verra le retour de Miranda Otto dans le rôle d’Éowyn, qui servira de narratrice au film. De plus, les illustrateurs de la trilogie originale, Alan Lee et John Howe, font partie de l’équipe créative du film, ajoutant ainsi une touche de familiarité à cette nouvelle représentation de la Terre du Milieu.

Les batailles de La Guerre des Rohirrim partageront de nombreux points communs avec celles vues dans la trilogie de Jackson. En outre, le film pourrait évoquer l’influence croissante de Sauron, bien que ce dernier ne soit pas encore une préoccupation majeure pour les royaumes de la Terre du Milieu à cette époque.

On en pense quoi ?

Il est toujours passionnant de voir l’univers de Tolkien s’agrandir et se développer. La Guerre des Rohirrim promet d’enrichir notre compréhension de la Terre du Milieu et de ses habitants. Son lien avec la trilogie de Jackson, son respect pour l’œuvre originale et son approche novatrice sous forme de film d’animation sont autant d’éléments qui suscitent l’enthousiasme. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à sa sortie prévue le 13 décembre 2024.