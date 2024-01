Le Seigneur des Anneaux : que s’est-il passé après la fin des films ?

Après la défaite de Sauron et la chute de Mordor, voici ce qui s'est passé en Terre du Milieu, coïncidant avec l'ascension d'Aragorn dans la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Tl;dr Après la trilogie du Seigneur des Anneaux, Aragorn devient roi et reconstruit le royaume d’Arnor.

Les Elfes quittent la Terre du Milieu, marquant le début de l’Âge des Hommes.

La Comté devient un sanctuaire pour les Hobbits, interdit aux hommes.

J. R. R. Tolkien a commencé à écrire une suite, “La Nouvelle Ombre”, mais l’a abandonnée.

Après la fin de la trilogie

La trilogie du Seigneur des Anneaux nous offre une conclusion épique, mais la question de ce qui se passe après suscite une curiosité insatiable. Avec la destruction de l’Anneau Unique et la chute de Sauron, la guerre prend fin. Aragorn (Viggo Mortensen) devient le roi du Gondor. Mais que se passe-t-il ensuite ?

L’Âge des Hommes

La trilogie se déroule à la fin du Troisième Âge de la Terre du Milieu, et le Quatrième Âge commence immédiatement après. Grâce aux œuvres littéraires de Tolkien, nous avons quelques idées sur le futur de la Terre du Milieu après Le Retour du Roi. La défaite de Sauron permet une fin heureuse pour les membres survivants de la Communauté de l’Anneau. Aragorn épouse l’elfe Arwen (Liv Tyler), qui renonce volontairement à son immortalité elfique pour partager une vie avec lui. Aragorn vit une longue vie avec Arwen après Le Seigneur des Anneaux et meurt à l’âge de 210 ans.

Le royaume réunifié

Après la défaite de Sauron, Aragorn, en tant que roi, se consacre à la restauration des Royaumes des Hommes à leur ancienne gloire. Aragorn, descendant des rois d’Arnor, est déjà roi du Gondor, mais il est aussi légitimement héritier du trône d’Arnor. Il reconstruit Arnor et en devient le 26ème roi, ce qui lui permet de prendre le titre de Haut Roi d’Arnor et du Gondor, un titre qui n’avait pas été détenu depuis Isildur au Second Âge. Sous le règne d’Aragorn, le Royaume Réunifié devient la force dominante dans la région nord-ouest de la Terre du Milieu.

Le départ des Elfes et l’Âge des Hommes

Le reste des Elfes quitte la Terre du Milieu pour les Terres Immortelles lorsque les Trois Anneaux perdent leur pouvoir, suite à la défaite de Sauron. Le départ des Elfes marque le début du Quatrième Âge, caractérisé par la domination des Hommes. Avec le temps, les Nains commencent également à disparaître, laissant l’humanité comme la race la plus importante restante sur la Terre du Milieu.