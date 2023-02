Le Seigneur des Anneaux : New Line Cinema et Warner Bros Pictures vont produire de nouveaux films

Middle-earth Enterprises, une filiale du groupe opérationnel Freemode d'Embracer Group, ainsi que New Line Cinema et Warner Bros Pictures ont conclu un accord pluriannuel concernant une collaboration sur des films basés sur Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.

Quelques mois après le rachat de Middle-earth Enterprises, ancienne entité de The Saul Zaentz Company qui détient les droits mondiaux sur les films, les jeux vidéo, les jeux de société, les produits dérivés, les parcs à thème et les productions scéniques liés aux œuvres littéraires fantastiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, le géant suédois Embracer Group a décidé de s’associer avec New Line Cinema et Warner Bros Pictures pour de nouveau explorer l’univers cinématographique basé sur les oeuvres du romancier britannique J. R. R. Tolkien.

We are thrilled that @MiddleearthEnts, part of our operative group @Freemodegroup, together with @newlinecinema and @wbpictures, have forged a multi-year agreement to collaborate on feature films based on "The Lord of the Rings" and "The Hobbit"https://t.co/H4hOSriDbn — Embracer Group (@embracergroup) February 24, 2023

Les coprésidents et PDG de Warner Bros Pictures Group, Michael De Luca et Pam Abdy, ont déclaré :

Nous avons fait un saut dans l’inconnu il y a 20 ans en transposant sur grand écran les histoires, les personnages et le monde incroyables du Seigneur des Anneaux. Cela a donné lieu à une série de films qui ont fait date et qui ont été adoptés par des générations de fans. Cependant, malgré toute l’ampleur et tous les détails que l’on retrouve dans les deux trilogies, l’univers vaste, complexe et éblouissant imaginé par J.R.R. Tolkien reste largement inexploré au cinéma. L’opportunité d’inviter les fans à pénétrer plus profondément dans le monde cinématographique de la Terre du Milieu est un honneur, et nous sommes ravis de nous associer à Middle-earth Enterprises et Embracer Group dans cette aventure.

De nombreux nouveaux films pour Le Seigneur des Anneaux et… Le Hobbit

Cet accord avec Middle-earth Enterprises a été conclu près de 20 ans après la sortie des célèbres films de Peter Jackson, la trilogie du Seigneur des Anneaux, pour New Line Cinema et Warner Bros Pictures. Ces films comptent parmi les plus populaires et les plus acclamés de tous les temps, remportant dix-sept Oscars, dont onze pour Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi, égalant le record pour un seul film. Les producteurs se sont de nouveau associés à Peter Jackson pour une trilogie de films basée sur Le Hobbit, une coproduction avec la Metro-Goldwyn-Mayer Pictures. Ensemble, les six films ont rapporté près de 6 milliards de dollars au box-office mondial.

A noter que New Line Cinema et Warner Bros Animation sont actuellement en train de produire The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim, un anime original qui se déroule 183 ans avant les événements du Seigneur des Anneaux. Le film raconte le destin de la maison de Helm Hammerhand, le légendaire roi du Rohan, et sortira sur le grand écran le 12 avril 2024.