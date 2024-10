Saison 2 de The Rings of Power : une confrontation inédite avec Sauron s’annonce

Saison 2 de Rings of Power : un moment inédit de Sauron dans le canon jamais vu auparavant, s'apprête à être révélé.

Tl;dr La saison 2 de The Lord of the Rings: The Rings of Power mentionne la possibilité d’explorer le passé de Sauron.

La série pourrait montrer Sauron, autrefois appelé Mairon, en tant que serviteur « bon » de Valinor.

Prime Video pourrait obtenir les droits d’adaptation de l’histoire de Morgoth, le maître de Sauron.

Le passé de Sauron dévoilé dans la saison 2 de The Lord of the Rings: The Rings of Power ?

La deuxième saison de The Lord of the Rings: The Rings of Power, diffusée sur Prime Video, a laissé entrevoir une perspective intrigante. La série a mentionné à plusieurs reprises un point spécifique de l’histoire de Sauron, suggérant que des moments inédits pourraient être portés à l’écran. Cela constitue une attraction majeure pour la série car elle est située pendant le Second Âge de la Terre du Milieu, une période que les adaptations typiques du Seigneur des Anneaux ne couvrent pas.

Sauron, le « Grand Trompeur »

Plutôt que de simplement entendre parler des horribles méfaits du Seigneur des Ténèbres comme dans Le Seigneur des Anneaux, la série préquelle de Prime Video a montré ces moments dans toute leur gloire. Sauron a trompé et tué, tout en essayant de convaincre lui-même et les autres qu’il agissait pour le bien de la Terre du Milieu. Cependant, Rings of Power est certain de montrer la vérité.

Un retour aux origines

Il est indiqué que la série pourrait plonger dans le passé de Sauron à Valinor. Les deux premières saisons de Rings of Power ont commencé par des scènes de flashback vers les jours bien avant le Second Âge. Il serait logique que la saison 3 commence également par une scène de flashback, explorant ce qu’était le Seigneur des Ténèbres lorsqu’il était appelé Mairon.

Malgré ce qu’il dit à Celebrimbor et Galadriel, Sauron est foncièrement malveillant dans Rings of Power. Cependant, il lui est assez facile de se convaincre du contraire, car ce méchant était véritablement bon autrefois. Il avait été un Maia angélique appelé Mairon, vivant à Valinor avec ses compagnons et les Valar pendant des siècles sans fin.

L’ombre de Morgoth

Une scène de flashback montrant Sauron/Mairon en tant que bon Maia à Valinor dans de futurs épisodes de Rings of Power serait particulièrement intéressante. Cela nécessiterait probablement un regard sur Melkor/Morgoth. Ce grand méchant a été mentionné à plusieurs reprises dans la série vidéo Prime, mais Morgoth n’a jamais été montré à l’écran.